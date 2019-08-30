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Максимальная комиссия для предприятий в Системе быстрых платежей составит 0,7%

Банк России утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба регулятора.



Их диапазон составит от 0 до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия.



«Комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких как штрафы, налоги, пени и прочие. Для самых массовых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%», — говорится в сообщении.



При этом для физических лиц платежи за любые товары и услуги через СБП будут бесплатными.



Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года.



«Реализация возможности оплаты товаров и услуг через СБП — значимый этап развития системы. С одной стороны, он предоставит нашим гражданам еще один удобный и доступный инструмент оплаты покупок и сервисов, с другой — будет способствовать росту безналичных платежей. Данный инструмент также позволит торговым предприятиям сократить издержки и предложить новые программы лояльности для клиентов. Мы видим заинтересованность в этом механизме как со стороны банков, так и со стороны торговых сетей. Более того, некоторые крупные ритейлеры уже объявили о запуске пилотных проектов и маркетинговых акций при оплате их товаров через СБП. Внедрение современных безналичных инструментов оплаты является неотъемлемой частью развития инновационных сервисов и расширения спектра удобных платежных услуг для наших граждан», — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

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