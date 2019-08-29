Высокое искусство, не выходя из дома

Фото предоставлено компанией Брусника

Фото предоставлено Оксаной Приходько

Фото предоставлено Оксаной Приходько

Фото предоставлено Оксаной Приходько

Фото предоставлено Оксаной Приходько

Фото предоставлено компанией Брусника

На Уктусе в микрорайоне «Шишимская горка» открылась первая в Екатеринбурге арт-резиденция под эгидой застройщика. Формат, популярный в Европе, для России — явление новое. Инициатором проекта выступает компания Брусника, а куратором — Фонд «Культурный транзит».Помещение резиденции расположено на первом этаже жилого дома на ул. Гастелло, 25. Пространство оформлено так, чтобы художник смог там жить и работать. Художник получает возможность реализовать свои творческие амбиции, а жители района — приобщиться к искусству и пообщаться о своих интересах за чашкой чая. Пока на двери нет вывески: о всех событиях и проектах жители узнают с помощью «сарафанного радио», сообщений в СМИ и системы мобильного оповещения жителей Брусники.По словам директора Фонда «Культурный транзит» Евгении Никитиной, арт-резиденция, с одной стороны, привлечет интерес российских и зарубежных художников к Екатеринбургу, а с другой — поможет резидентам раскрыть новые грани их творчества через работу в уникальном формате. Кроме того, это возможность сформировать сообщество сопричастных к творчеству жителей микрорайона.С начала августа гостем резиденции стала фотохудожница Оксана Приходько с авторским проектом «Моя Голландия», где люди предстают в образах героев картин голландских мастеров, сохраняя свой характер и идентичность.Первые портреты были созданы под впечатлением и в стилистике картин таких голландских мастеров, как Роберт Кампен, Ян ван Эйк, Ганс Мемлинг, Рогир ван дер Вейден.Работы Оксаны Приходько многократно участвовали в различных российских мероприятиях, в числе которых - спектакли театра «Провинциальные танцы», а также в международной выставке SUBLIMATION MILAN 2019. Созданные ей портреты регулярно публикуются на итальянском интернет-портале Vogue.Сама фотохудожница рассказала, что сначала она хотела делать костюмированные портреты, но потом поняла, что больше ей интересен человек и свет. В работе не используют ни одного костюма, минимум аксессуаров и антуража. Для фотографии берут обычную одежду, драпируя ее согласно стилю. Например, головные уборы светских дам — это зачастую скрученная шелковая блуза.Помимо работы над фотопроектом, Оксана ведёт работу с жителями района, организуя мастер-классы.«Я составляла программу при заключении договора. Заявила, что в рамках проекта «Моя Голландия» будет два мастер-класса. Я приглашала своего коллегу-художника Антона Лазукова, и мы рисовали голландский натюрморт. Затем мы провели урок народного голландского танца», — рассказала Оксана Приходько.По итогам работы будет проведена выставка, которая состоится 8 сентября.«Это очень мобилизует, когда в сжатые сроки нужно познакомиться с героями, продумать, снять обработать и подготовить выставку. Я рассматривала резиденцию, как новый виток в своем направлении и мне очень хотелось выйти из «зоны комфорта», — поделилась фотохудожница.Этот проект отличается от многих арт-резиденций. Это не общение внутри среды деятелей искусства, а именно контакт с жителями района. В арт-резиденцию может прийти любой желающий и принять участие в культурных событиях.«Идея резиденции для меня очень близка. В шаговой доступности человек может получить не просто образовательные услуги, а приобщиться к высокому искусству. В этом можно убедиться, увидев портреты Оксаны. Моя роль скорее интерактивная: разнообразить работу арт-пространства через танец», — рассказал педагог дополнительного образования молодежного центра «Спутник» Данилов Даниил, проводивший урок танца в рамках проекта «Моя Голландия».Номер, который он поставил, станет традиционным танцем резиденции. В дальнейшем планируется устраивать вечера голландских и европейских танцев, а также учить танцу новых резидентов.Арт-резиденция активно работает с детьми. Они общаются, учатся, для них проводят мастер-классы и уроки рисования на открытом воздухе.«К нам приходят дети со всего района. Таким образом мы избегаем социальной сегрегации. Для общества опасно, когда дети растут с чувством, что они недополучили чего-то. Миссия таких клубов и арт-резиденций — сплотить общество с пользой», — отметила куратор резиденции, сотрудник фонда «Культурный транзит» Алена Смышляева.Финансирует проект компания Брусника, при этом в данном случае девелопер не ставит перед собой коммерческих целей. Художник не платит за аренду. По договору, созданные им работы в рамках резиденции, остаются в Фонде «Культурный транзит». Резиденты же могут заниматься совершенно разными видами искусства: от скульптуры до интерактивных инсталляций с использованием технолгий искусственного разума.Как отметили в компании Брусника, люди больше не покупают только квадратные метры. Их интересует инфраструктура. Создание такого пространства в жилом доме — это художественная и интеллектуальная ценность, которая добавляется к ценности жилья.