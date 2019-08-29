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На форуме «Города России 2030: территория проектов» в Екатеринбурге ожидают 1,5 тыс. гостей

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. На IV форуме «Города России 2030: территория проектов», который состоится в Екатеринбурге, ожидают 1,5 тыс. гостей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник департамента экономики администрации муниципалитета Алексей Прядеин.



По его словам, в этом году организаторы сменили площадку проведения мероприятия. Вместо «Ельцин Центра» форум состоится в отеле Hyatt.



«В прошлом году у нас было два планарных заседания и 16 отраслевых секций. В этом году планируется три пленарных заседания и около 30 секций. Если в 2018 году на разных мероприятиях мы приняли около 1 тыс. человек, то в текущем году ожидается участие 1,5 тыс. человек. Общее число спикеров составит 300-350 человек», — рассказал А. Предеин.



Отметим, что общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030» — это площадка для выработки практических решений по созданию и реализации стратегий муниципальных образований и регионов, запуску эффективных разномасштабных проектов их развития, живого диалога представителей власти, бизнеса, науки, общественности, СМИ и молодежи.



В этом году форум «Города России 2030» пройдет под девизом «Территория проектов» и состоится 13 и 14 ноября. Его организаторами выступили администрация Екатеринбурга, Союз российских городов, ассоциация «Города Урала».

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