На площадке Российского аукционного дома выставлен на продажу земельный участок под малоэтажную жилую застройку в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. На площадке Российского аукционного дома (РАД) выставлено на продажу право собственности и аренды на группу земельных участков, расположенных на территории микрорайона Карасьеозерский-2 в Екатеринбурге, общей площадью 21 га (южная и восточная зоны). Об этом говорится в материалах РАД.Земельный участок расположен в черте города, в 14 км от центра, в 300 метрах от Новомосковского тракта.Южная зона общей площадью 814 соток поделена на 38 участков. На этой территории есть объекты незавершенного строительства. Имеются правоустанавливающие документы, разрешение на строительство, проектная документация.Восточная зона площадью 1 тыс. 304 сотки поделена на 52 участка. Также имеются правоустанавливающие документы. Осуществляется получение исходно-разрешительной документации.«По проекты на данной территории запланировано возведение 4-5-этажных жилых домов и таунхаусов общей площадью 100 тыс. кв. м. (в южной зоне — 30 тыс., в восточной — 70 тыс. кв. м.). Проект может корректироваться. На территории поселка предусмотрено строительство общеобразовательной школы, детского сама, спортивно-оздоровительного центра. Построен и функционирует торговый центр. Находящийся по соседству элитный коттеджный поселок «Карасьеозерский-1» подчеркивает высокий статус и престижность этого района застройки», — говорится в материалах РАД.АО «Российский аукционный дом»620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20, лит. А, оф. 602Корник Анна ВладимировнаМенеджер проектаТел.: +7 (812) 777-57-57 (доб. 581)Тел.: +7 (343) 379-35-55Моб.: +7 (922) 173-78-22Call-центр: 8-800-777-57-57(звонок по России бесплатный)