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Правительство 19 сентября рассмотрит проект бюджета РФ на 2020-2022 годы
28 август 2019 (18:02)
УрБК, Москва, 28.08.2019. Правительство РФ планирует рассмотреть проект федерального бюджета на 2020-2022 годы на заседании 19 сентября, пишет «Прайм» со ссылкой на главу российского кабмина Дмитрия Медведева.
«Работа предстоит достаточно напряженная. Проект нового бюджета мы предполагаем рассмотреть на заседании правительства в сентябре, а именно — 19 сентября. Затем он будет направлен в Государственную думу. Напомню, что в соответствии с графиком это нужно сделать до 1 октября», — заявил Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Он отметил, что приоритет на развитие социальной сферы сохранится и на ближайшую трехлетку.
Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшее время проведет ряд совещаний по расходам федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Первое совещание будет посвящено расходам в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и соцобеспечения.
«Работа предстоит достаточно напряженная. Проект нового бюджета мы предполагаем рассмотреть на заседании правительства в сентябре, а именно — 19 сентября. Затем он будет направлен в Государственную думу. Напомню, что в соответствии с графиком это нужно сделать до 1 октября», — заявил Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Он отметил, что приоритет на развитие социальной сферы сохранится и на ближайшую трехлетку.
Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшее время проведет ряд совещаний по расходам федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Первое совещание будет посвящено расходам в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и соцобеспечения.
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