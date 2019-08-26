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Обмен без границ
26 август 2019 (13:47)
В связи с переходом на проектное финансирование и использование эскроу-счетов эксперты прогнозируют сужение строительного рынка в России и более чёткую дифференциацию ассортимента. Финансовая нагрузка на застройщиков возрастает. При этом основным инструментом покупки жилья по-прежнему остаётся ипотека. В качестве альтернативы на рынке работает программа обмена квартир. Она позволяет использовать имеющуюся недвижимость как инвестиционный инструмент и увеличивает оборачиваемость вторичного жилья в новое. Обмен доступен всем, у кого уже есть какое-либо жилье.
В компании «Брусника» программа обмена развивается с 2013 года. Обмен интегрирован в процессы застройщика и реализован как часть сервиса продажи квартиры. По статистике, каждая пятая сделка застройщика проходит именно с помощью обмена квартир, а каждая вторая из них реализуется в рамках программы лояльности для жителей и действующих покупателей — «Квартирная карьера».
Обмен в «Бруснике» — один из способов покупки новой квартиры в проектах компании, даже если квартира в ипотеке. Компания выступает полноценным покупателем квартир, сдаваемых по обмену, без посредников. Вторичные квартиры выкупаются по рынку, все обременения по ипотеке до 1,5 млн руб. или потребительским задолженностям продавца гасятся. Квартира проходит полную юридическую проверку и становится собственностью компании. Её стоимость принимается в счёт новой квартиры от компании «Брусника». Недостающую часть суммы можно внести с помощью собственных средств, в ипотеку или беспроцентную рассрочку. Подготовка к сделке по обмену вторичной квартиры на новую занимает от 3 до 5 дней. Оформление документов по продаже и покупке проходит день в день. После подписания у покупателя новой квартиры есть ещё 3 месяца бесплатного проживания в своём жилье для подготовки к переезду и будущему ремонту. Средний чек принимаемых вторичных квартир составляет 2,5 млн руб.
За 6 лет обменом квартир от компании «Брусника» воспользовались порядка 2 500 семей. Основные причины — это улучшение жилищных условий, переезд из старых жилых районов в новые, расширение площади проживания и смена социальной среды на более благополучную. Средний шаг обмена составляет плюс 20-30 квадратных метров к площади продаваемой квартиры.
Кроме того, программа обмена востребована и среди тех, кто уже купил квартиру в «Бруснике». Это жители реализованных проектов и те, кто ожидает заселения. Получив положительный опыт проживания в проектах компании, жители мигрируют внутри жилого района в новые дома, выбирая улучшенные планировки большей площади с разнообразными сценариями или иные видовые характеристики. Для жителей и покупателей в компании разработана программа лояльности «Квартирная карьера».
Те, кто только приобрёл квартиру в «Бруснике» и ожидает сдачи дома, также могут воспользоваться программой. Она востребована в случае, если планы поменялись. Например, появился ещё один ребёнок и нужна квартира побольше. Строящуюся квартиру также можно обменять на другую в любом доме или проекте. Застройщик примет ранее проданную квартиру и оформит покупку новой. Для компании это понятный продукт, который легко реализуется. В среднем срок продажи собственных квартир, принятых в обмен, составляет около 30 дней.
«Квартирная карьера» подходит и тем, кто при переезде в другой город не желает менять привычное качество жилья и стиль жизни. К примеру, можно обменять квартиру «Брусники» в Сургуте на одну из квартир проектов компании в Екатеринбурге, Тюмени или Москве.
«При переезде в новый город человеку сложно сориентироваться на незнакомом рынке, сохранить комфорт проживания и купить квартиру на выгодных условиях. «Брусника» развивает сервис обмена при переезде между городами, минимизируя временной и финансовый ресурсы покупателя. Тем самым мы решаем задачу реновации жилого фонда и развиваем региональную сеть обмена», — прокомментировали в компании.
Тренд межрегиональных сделок, связанных с трудовой и образовательной миграцией, стремлением улучшить качество жизни, появился в 2013 году между Новосибирском и Тюменью. В 2018 году со стартом программы обмена в двух филиалах «Брусники» в Сургуте и городе Видное Московской области тенденция стала более заметной. Очевидна миграция из регионов в Москву. Это 3-5% в структуре сделок по обмену.
Обмен продолжает оставаться безопасной альтернативой другим способам покупки жилья, который работает в условиях меняющегося рынка недвижимости и перехода на новый формат взаимодействия.
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