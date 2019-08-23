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Предприятия Группы ЧТПЗ подтвердили соответствие систем менеджмента международным требованиям

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы (входят в Группу ЧТПЗ) успешно прошли сертификацию и подтвердили соответствие международным стандартам в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности.



По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, в ходе аудита Челябинского трубопрокатного завода эксперты международного органа по сертификации SAI Global проверили все основные бизнес-процессы предприятия и подтвердили их соответствие требованиям стандартов систем менеджмента качества (ISO 9001), экологического менеджмента (ISO 14001) и менеджмента охраны труда и промышленной безопасности (ISO 45001), который содержит более жесткие критерии по охране труда и промышленной безопасности и является новой версией ранее полученного ЧТПЗ сертификата OHSAS 18001.



Первоуральский новотрубный завод также подтвердил соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001, аудит которой провели представители международного концерна TÜV Rheinland. Эксперты проверили основные подразделения предприятия и отметили работу белых металлургов в области развития системы менеджмента качества.



Также высокую оценку аудиторов получили креативные проекты Группы ЧТПЗ в сфере охраны труда «В жизни только одна жизнь!» и «Смотри, как надо!», популяризирующие ответственный подход сотрудников к соблюдению правил безопасности на производстве и сохранению собственной жизни и здоровья.



«Сертификация по международным стандартам позволяет Группе ЧТПЗ успешно сотрудничать с крупнейшими мировыми компаниями. По итогам аудита компания подтвердила стабильность, надежность и соответствие систем менеджмента международным требованиям», — отметил генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.



Впервые предприятия Группы ЧТПЗ получили сертификаты ISO 9001 международного образца системы менеджмента качества в 2002 году. Наличие у компании данных сертификатов является обязательным условием для сотрудничества с рядом компаний.

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