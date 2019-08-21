Новости дня
Более 9 млн российских заемщиков станут для банков проблемными с 1 октября
21 август 2019 (13:55)
УрБК, Москва, 21.08.2019. Более 9 млн российских заемщиков с 1 октября 2019 года станут для банков проблемными, сообщает газета «Известия».
Такой вывод можно сделать из расчетов, которые подготовили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Показатель был выведен на основе информации по доходам, которую передают кредиторы, поэтому таких заемщиков в группе риска может быть и больше.
Фактически заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) станут проблемными для организаций, которые им одалживают. Согласно новым требованиям ЦБ, если после 1 октября банки будут кредитовать заемщиков с высоким ПДН, им придется замораживать под эти заимствования значительные средства.
Такой вывод можно сделать из расчетов, которые подготовили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Показатель был выведен на основе информации по доходам, которую передают кредиторы, поэтому таких заемщиков в группе риска может быть и больше.
Фактически заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) станут проблемными для организаций, которые им одалживают. Согласно новым требованиям ЦБ, если после 1 октября банки будут кредитовать заемщиков с высоким ПДН, им придется замораживать под эти заимствования значительные средства.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Доля заемщиков с высоким уровнем закредитованности в России снизилась до 3 млн человек
- Долговая нагрузка российских заемщиков составляет 22,71%
- НБКИ: Долговая нагрузка российских заемщиков составляет 22,71%
- Григорий Вахитов: Банки не станут массово подавать иски о банкротстве заемщиков
- Григорий Вахитов: Банки не станут массово подавать иски о банкротстве заемщиков