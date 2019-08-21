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Более 9 млн российских заемщиков станут для банков проблемными с 1 октября

УрБК, Москва, 21.08.2019. Более 9 млн российских заемщиков с 1 октября 2019 года станут для банков проблемными, сообщает газета «Известия».



Такой вывод можно сделать из расчетов, которые подготовили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Показатель был выведен на основе информации по доходам, которую передают кредиторы, поэтому таких заемщиков в группе риска может быть и больше.



Фактически заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) станут проблемными для организаций, которые им одалживают. Согласно новым требованиям ЦБ, если после 1 октября банки будут кредитовать заемщиков с высоким ПДН, им придется замораживать под эти заимствования значительные средства.

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