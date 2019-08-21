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Екатеринбург может получить новые линии метро уже к 2025 году при условии финансирования проекта в 90 млрд рублей
21 август 2019 (12:33)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. Екатеринбург смог бы построить вторую и третью линии метро уже к 2025 году при финансировании в 90 млрд руб. (по 30 млрд руб. в год). Об этом заявил сегодня журналистам главный инженер проекта Владимир Веселецкий во время объезда территорий выходов будущих станций метрополитена.
По его словам, при соответствующем финансировании технические возможности позволяют реализовать строительные работы за три года.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уточнил, что новые линии екатеринбургского метрополитена можно будет начать строить одновременно, если будет финансирование.
Проектирование второй ветки метро с технико-экономическим обоснованием закончится, по его словам, до конца года, после чего выйдет на госэкспертизу для получения федерального финансирования.
Длина второй линии может составить 14,5 км. Названия новых станций будущей ветки: «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки».
По его словам, при соответствующем финансировании технические возможности позволяют реализовать строительные работы за три года.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уточнил, что новые линии екатеринбургского метрополитена можно будет начать строить одновременно, если будет финансирование.
Проектирование второй ветки метро с технико-экономическим обоснованием закончится, по его словам, до конца года, после чего выйдет на госэкспертизу для получения федерального финансирования.
Длина второй линии может составить 14,5 км. Названия новых станций будущей ветки: «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки».
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