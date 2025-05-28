Подготовка технико-экономического обоснования проекта появления новых станций метро в Екатеринбурге займет два года

В новой редакции Генерального плана развития Екатеринбурга до 2045 года прописали возможное продление первой ветки ...

В Генплане Екатеринбурга прописали продление первой ветки метро до Академического района

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2025. В новой редакции Генерального плана развития Екатеринбурга до 2045 года прописали ...

В Генплане Екатеринбурга прописали продление первой ветки метро до Академического района

Стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге составит 120-160 млрд руб. Об этом заявил директор компании ...

Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге оценили в 120-160 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. Стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге составит 120-160 млрд руб. ...

Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге оценили в 120-160 млрд рублей

Екатеринбург может получить новые линии метро уже к 2025 году при условии финансирования проекта в 90 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. Екатеринбург смог бы построить вторую и третью линии метро уже к 2025 году при ...