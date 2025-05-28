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Вчера, 12:04

Подготовка технико-экономического обоснования проекта появления новых станций метро в Екатеринбурге займет два года

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. Для появления новых станций метро в Екатеринбурге властям необходимо подготовить технико-экономическое обоснование проекта. На это потребуется около двух лет. Далее будет нужно подготовить необходимую проектную документацию. Об этом говорится в предвыборной программе врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Там уточняется, что реализацией проекта необходимо заниматься вместе с федеральным правительством.

«Пессимисты утверждают, что прокладка новых веток метро в Екатеринбурге сверх дорого, потому что город стоит на камне. Но первая и единственная ветка метро была проложена в том же камне, но в то время, когда не было такой техники, как сейчас, а экономическая ситуация в стране была просто катастрофической», — прокомментировал Денис Паслер.

Ранее сообщалось, что в новой редакции Генерального плана развития Екатеринбурга до 2045 года уже прописали возможное продление первой ветки метро до Академического района.

Добавим, что планы по строительству новой ветки екатеринбургского метрополитена обсуждаются давно, однако их реализация регулярно откладывается из-за нехватки финансирования. В качестве вариантов направления второй ветки метро также назывались ВИЗ и ЖБИ.
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