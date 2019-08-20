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Асбестовский ремонтно-машиностроительный завод оштрафовали за невыполнение предписания Роспотребнадзора
20 август 2019 (16:22)
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В Асбесте оштрафовали ООО «Асбестовский ремонтно-машиностроительный завод» (АРМЗ) за невыполнение предписания Управления Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Специалисты ведомства провели две проверки предприятия и установили, что ранее выявленные нарушения не были устранены.
«Повторно установлены нарушения по организации вентиляционной системы на рабочих местах, где производится сварка; не обеспечивается воздухообмен чистого и загрязненного воздуха рабочей зоны, низкая производительность вентиляционной системы литейного цеха; уровень искусственной освещенности на рабочих местах в литейном цехе ниже гигиенических нормативов; работникам, трудящимся в условиях воздействия пониженных температур, не выдана теплая обувь, не проводятся мероприятия по коллективной защите работников от повышенного уровня теплового облучения с применением теплоизоляции, экранирования на рабочих местах заливщиков металла; не проводятся мероприятия по снижению интенсивности инфразвука на рабочем месте выбивальщика отливок в сталелитейном цехе», — говорится в сообщении.
В адрес директора и АРМЗ дано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил. За выявленные нарушения суд оштрафовал юридическое лицо и должностных лиц на общую сумму 22,5 тыс. руб.
Специалисты ведомства провели две проверки предприятия и установили, что ранее выявленные нарушения не были устранены.
«Повторно установлены нарушения по организации вентиляционной системы на рабочих местах, где производится сварка; не обеспечивается воздухообмен чистого и загрязненного воздуха рабочей зоны, низкая производительность вентиляционной системы литейного цеха; уровень искусственной освещенности на рабочих местах в литейном цехе ниже гигиенических нормативов; работникам, трудящимся в условиях воздействия пониженных температур, не выдана теплая обувь, не проводятся мероприятия по коллективной защите работников от повышенного уровня теплового облучения с применением теплоизоляции, экранирования на рабочих местах заливщиков металла; не проводятся мероприятия по снижению интенсивности инфразвука на рабочем месте выбивальщика отливок в сталелитейном цехе», — говорится в сообщении.
В адрес директора и АРМЗ дано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил. За выявленные нарушения суд оштрафовал юридическое лицо и должностных лиц на общую сумму 22,5 тыс. руб.
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