Новости дня

Из-за аварии произошел сбой в работе сервисов «Ростелекома»

16 август 2019 (17:45)

УрБК, Москва, 16.08.2019. Перебои в работе сервисов ПАО «Ростелеком» наблюдаются в крупных городах России. Причиной тому послужила массовая авария, следует из сообщения телекоммуникационной компании в Twitter.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector, 91% пользователей не могут подключиться к интернету, у 5% наблюдается сбой в работе всех сервисов, еще 2% жалуются на проблемы с работой ТВ.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: