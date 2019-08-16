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Из-за аварии произошел сбой в работе сервисов «Ростелекома»

УрБК, Москва, 16.08.2019. Перебои в работе сервисов ПАО «Ростелеком» наблюдаются в крупных городах России. Причиной тому послужила массовая авария, следует из сообщения телекоммуникационной компании в Twitter.



Как пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector, 91% пользователей не могут подключиться к интернету, у 5% наблюдается сбой в работе всех сервисов, еще 2% жалуются на проблемы с работой ТВ.

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