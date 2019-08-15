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ММК выделит рабочим — родителям первоклассников по 3 тыс. рублей для покупки школьных принадлежностей

УрБК, Магнитогорск, 15.08.2019. Семьям работников Группы ПАО «ММК», чьи дети в этом году пойдут в первый класс, через благотворительный фонд «Металлург» будет оказана материальная помощь для подготовки первоклассника к школе.



По сообщению Управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК», такие семьи с июля получат единовременную материальную помощь для приобретения комплекта школьных принадлежностей — 3 тыс. руб.



«За материальной помощью может обратиться только один из родителей или опекун первоклассника (работник Группы ММК) в период по 1 сентября 2019 года. Выплата производится через благотворительный счет «Металлург» на лицевые счета в «Кредит Урал Банк». В случае, если в семье два и более первоклассников, материальная помощь выплачивается на каждого ребенка», — говорится в сообщении.

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