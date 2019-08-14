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Жительница Екатеринбурга потеряла более 230 тыс. рублей при покупке авиабилетов на сайте-двойнике
14 август 2019 (15:40)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. Жительница Екатеринбурга потеряла более 230 тыс. руб. при покупке авиабилетов на сайте-двойнике. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Екатеринбурженка в сентябре 2018 года решила приобрести авиабилеты через сайт «Авиапоиск». Когда она ввела данные карты, появился статус: «не оплачено». Тогда екатеринбурженка повторно перевела деньги. Статус операции не изменился. В банке ей рассказали, что поскольку оплата не прошла, операция будет отменена. Тогда женщина купила билеты на другом сайте и спокойно полетела на отдых.
Вернувшись домой, она обнаружила, что банк не отменил операции на сайте «Авиапоиск». При этом со счета были списаны 1 тыс. 886 руб. в качестве процентов за пользование кредитом и сумма комиссии в размере 2 тыс. 549 руб. После этого женщина поняла, что купила билеты через сайт-двойник.
Кроме того, в ноябре 2018 года ночью на телефон женщины поступил звонок из Москвы. Звонившая представилась сотрудником банка, заявив, что происходит попытка взлома карты, уточнила все учетные данные держателя карты и перевела звонок на сотрудника службы безопасности для координации дальнейших действий. Молодой человек сообщил, что на телефон Натальи направлено смс-сообщение и попросил подтвердить, что оно получено. Женщина последовала всем указаниям, после чего ей стали поступать сообщения о снятии денежных средств с ее карты в счет оплаты покупок через интернет. Наталья тут же обратилась на «горячую линию» банка и заблокировала карту, однако утром увидела, что со счета было снято 205 тыс. 175 руб.
«По фактам мошеннических действий женщина обратилась в АО «Кредит Европа Банк» и в полицию. Также она подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором просила возложить на АО «Кредит Европа Банк» обязанность отменить в отношении нее требование о возврате списанных кредитных денежных средств в общей сумме 222 тыс. 676 руб. и обязать ответчика произвести возврат списанных собственных денежных средств со счета в размере 7 тыс. 578 руб.», — говорится в сообщении.
Решением Кировского районного суда Екатеринбурга исковые требования были оставлены без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменений.
Екатеринбурженка в сентябре 2018 года решила приобрести авиабилеты через сайт «Авиапоиск». Когда она ввела данные карты, появился статус: «не оплачено». Тогда екатеринбурженка повторно перевела деньги. Статус операции не изменился. В банке ей рассказали, что поскольку оплата не прошла, операция будет отменена. Тогда женщина купила билеты на другом сайте и спокойно полетела на отдых.
Вернувшись домой, она обнаружила, что банк не отменил операции на сайте «Авиапоиск». При этом со счета были списаны 1 тыс. 886 руб. в качестве процентов за пользование кредитом и сумма комиссии в размере 2 тыс. 549 руб. После этого женщина поняла, что купила билеты через сайт-двойник.
Кроме того, в ноябре 2018 года ночью на телефон женщины поступил звонок из Москвы. Звонившая представилась сотрудником банка, заявив, что происходит попытка взлома карты, уточнила все учетные данные держателя карты и перевела звонок на сотрудника службы безопасности для координации дальнейших действий. Молодой человек сообщил, что на телефон Натальи направлено смс-сообщение и попросил подтвердить, что оно получено. Женщина последовала всем указаниям, после чего ей стали поступать сообщения о снятии денежных средств с ее карты в счет оплаты покупок через интернет. Наталья тут же обратилась на «горячую линию» банка и заблокировала карту, однако утром увидела, что со счета было снято 205 тыс. 175 руб.
«По фактам мошеннических действий женщина обратилась в АО «Кредит Европа Банк» и в полицию. Также она подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором просила возложить на АО «Кредит Европа Банк» обязанность отменить в отношении нее требование о возврате списанных кредитных денежных средств в общей сумме 222 тыс. 676 руб. и обязать ответчика произвести возврат списанных собственных денежных средств со счета в размере 7 тыс. 578 руб.», — говорится в сообщении.
Решением Кировского районного суда Екатеринбурга исковые требования были оставлены без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменений.
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