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Росавиация допускает, что «мусорный» завод под Сысертью может угрожать самолетам Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) допускает, что строительство мусороперерабатывающего завода в Сысертском районе может навредить пролетающим в этом воздушном коридоре авиалайнерам. Такая оценка содержится в поступившем из Москвы ответе Росавиации на официальный запрос УрБК.



В ведомстве указали, что в настоящее время аэропорт Кольцово проводит комплекс работ по установлению своей приаэродромной территории с выделением подзон согласно положению ФЗ №153-ФЗ.



«Предварительная оценка аэропорта указывает на то, что объект будет находиться в пределах устанавливаемой в настоящее время 6 подзоны приаэродромной территории аэропорта Екатеринбург (Кольцово), в пределах которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц», — говорится в ответе Росавиации.



Также в ведомстве подчеркнули, что согласно пункту 2.3 части 3 статьи 4 ФЗ №153-ФЗ, «до установления приаэродромной территории размещение объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для полетов воздушных судов, в границах приаэродромных территорий или границ воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов (ч. 1,2 вышеуказанной статьи) должны осуществляться при условии согласования размещения этих объектов с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта».



Советник руководителя агентства Елена Михеева добавила, что такое согласование осуществляется Уральским МТУ Росавиации с учетом специальных требований при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор о соответствии подобных объектов законодательным нормам.



Следует отметить, что министерство энергетики и ЖКХ, курирующее проект по строительству «мусорных» заводов (в том числе в указанном районе) ничего не заявляло о том, что площадка под стройку входит в 6-ю подзону приаэродромной территории аэропорта Кольцово.



При этом недавно министр Николай Смирнов упоминал в Facebook лишь об одном согласовании проекта будущего комплекса — с подразделением компании УГМК — «УМГК-Агро», тогда как про Кольцово речи не шло. В настоящее время жители населенных пунктов Горный Щит, поселков Малое и Большое Седельниково и станции Сысерть выражают массовое недовольство проектом и пишут петиции на имя президента и губернатора с требованием о его запрете.

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