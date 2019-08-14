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Суд рассмотрит иск о банкротстве екатеринбургского ЧОП «Тропас»

14 август 2019 (09:46)

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Частное охранное предприятие «Тропас» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 1,6 млн руб.

Отметим, что ЧОП «Тропас» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Малышева, 7.

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