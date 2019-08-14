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В России продолжает расти разрыв между смертностью и рождаемостью
14 август 2019 (09:27)
УрБК, Москва, 14.08.2019. Разрыв между смертностью и рождаемостью в РФ продолжает увеличиваться: за первые шесть месяцев 2019 года число умерших превысило количество родившихся на 27,6%, в то время как за аналогичный период прошлого года показатель составлял 21%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.
За январь-июнь 2019 года в России родилось 719,65 тыс. детей, что на 63,1 тыс. меньше, чем в I полугодии 2018 года, или на 8,1%. За этот же период умерло 918,5 тыс. человек, на 3% меньше соответствующего периода прошлого года.
Естественная убыль населения составила 198,85 тыс. человек, что на 34,66 тыс. больше, чем за I полугодие предыдущего года.
За январь-июнь 2019 года в России родилось 719,65 тыс. детей, что на 63,1 тыс. меньше, чем в I полугодии 2018 года, или на 8,1%. За этот же период умерло 918,5 тыс. человек, на 3% меньше соответствующего периода прошлого года.
Естественная убыль населения составила 198,85 тыс. человек, что на 34,66 тыс. больше, чем за I полугодие предыдущего года.
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