ДелоБанк расширяет возможности для предпринимателей

Фотография из группы ДелоБанк «ВКонтакте»

Онлайн-банк для предпринимателей ДелоБанк запустил услугу овердрафтного кредитования. Новая возможность доступна в режиме онлайн для малых и средних компаний. Подключить сервис можно в личном кабинете по предварительному одобрению банка без посещения офиса.«Заполнение короткой анкеты займет несколько минут. Никаких дополнительных справок, договоров, документов предоставлять не нужно», — сообщили в пресс-службе онлайн-банка.Предложение разработано специально для компаний малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы не меньше шести месяцев назад и имеют расчетные счета в ДелоБанке.Онлайн-банк предлагает овердрафт компаниям со стабильными ежедневными оборотами и поступлениями на счет от разных контрагентов. Сервис дает возможность производить платежи при недостатке или отсутствии на счете денежных средств. При этом владелец счета сам определяет, когда и в какой сумме использовать овердрафт.Максимальная сумма краткосрочного кредита, на которую может рассчитывать клиент банка, — 30% от поступлений на его расчетный счет, но не более 1 млн руб. Минимальная сумма — 10 тыс. руб. Годовая процентная ставка по условиям договора составляет 13,5%. Договор заключается на два года. Дополнительных комиссий нет. Овердрафт выдается частями — траншами на 30 календарных дней. Оплата производится либо ежедневными платежами, если на расчетном счете есть остаток, либо по истечении 30 дней, если средств на счете нет.«Мы постоянно совершенствуем продукты и услуги, чтобы сделать банкинг для предпринимателей удобнее. ДелоБанк доверяет своим клиентам и стремится ориентироваться на их потребности. Возможность получения овердрафта — это дополнительная «страховка» на случай непредвиденных расходов, которые периодически случаются в любом бизнесе. С овердрафтом предприниматель всегда сможет покрыть кассовый разрыв, который возник в течение дня, недели или месяца, и оперативно осуществлять платежи, не переплачивая при этом за краткосрочный кредит и не тратя времени на его одобрение и оформление», — рассказывает директор по развитию ДелоБанка Ирина Кузьмина.Отметим, что онлайн-банк не только расширяет возможности интернет-банкинга, но и активно внедряет новые продукты. Так, в рамках международной выставки «Иннопром-2019» ДелоБанк презентовал функционал «ДелоКассы» — смарт-терминала. Предприниматели получили возможность прямо на стенде изучить особенности работы онлайн-кассы — оплатить товар или услугу, напечатать этикетку или ценник, узнать преимущества актуального для предпринимателей ПО — товароучетной системы и аналитики. Все желающие могли зарезервировать счет в ДелоБанке в режиме онлайн, а также распечатать визитки с собственным дизайном.ДелоБанк — это инновационный федеральный онлайн-банк для предпринимателей, созданный на современной IT-платформе и обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами предприятия. ДелоБанк обслуживает более 50 тыс. клиентов. Входит в банковскую группу СКБ-банка и Газэнергобанка.По итогам II квартала 2019 года ДелоБанк признан самым выгодным банком для ИП-фрилансеров и торговых точек в исследовании Business Banking Fees Monitoring агентства Markswebb.В рейтинге Business Mobile Banking Rank 2019 мобильное приложение ДелоБанка на Android и iOS заняло первое место во всех номинациях. Эксперты Markswebb проанализировали мобильные приложения 17 российских банков, предназначенные для мобильных устройств на базе iOS и Android, и оценили функционал, эффективность и удобство сервисов для пользователей — руководителей предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП).