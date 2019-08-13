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В Челябинской области нарушители карантинного законодательства заплатили почти 500 тыс. рублей штрафов
13 август 2019 (14:16)
УрБК, Челябинск, 13.08.2019. В Челябинской области с начала 2019 года с граждан РФ и иностранных граждан, нарушивших законодательство в области карантина растений, взыскано штрафов на общую сумму почти 487 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управление Россельхознадзора.
За 7 месяцев 2019 года в области выявлено 916 нарушений карантинного законодательства. В основном это нарушение порядка ввоза и вывоза растительной продукции (статья 10.2 КоАП РФ) и нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации растительной продукции (статья 10.3 КоАП РФ).
«С начала года за 7 месяцев с учетом взыскания штрафов, наложенных в прошлых 2017-2018 годах, взыскано 486,8 тыс. руб. Тем не менее есть должники. С ними Россельхознадзор тоже борется: направляет обращение о принятии мер в Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Челябинской области. Те, в свою очередь, накладывают запрет на въезд в Россию. Снятие запрета возможно только после уплаты всех наложенных штрафов», — говорится в сообщении.
За 7 месяцев 2019 года в области выявлено 916 нарушений карантинного законодательства. В основном это нарушение порядка ввоза и вывоза растительной продукции (статья 10.2 КоАП РФ) и нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации растительной продукции (статья 10.3 КоАП РФ).
«С начала года за 7 месяцев с учетом взыскания штрафов, наложенных в прошлых 2017-2018 годах, взыскано 486,8 тыс. руб. Тем не менее есть должники. С ними Россельхознадзор тоже борется: направляет обращение о принятии мер в Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Челябинской области. Те, в свою очередь, накладывают запрет на въезд в Россию. Снятие запрета возможно только после уплаты всех наложенных штрафов», — говорится в сообщении.
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