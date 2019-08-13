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ВНИИ труда назвал топ-10 самых востребованных профессий в России

УрБК, Москва, 13.08.2019. Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда Минтруда РФ выделил десять наиболее востребованных профессий в России, следует из презентации института, имеющейся в распоряжении РИА «Новости».



В топ-10 по результатам опроса вошли продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.



Согласно презентации, востребованность профессий в рамках опроса определялась по массовой потребности в работниках конкретных профессий, потребности в работниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значения для респондентов.

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