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ВНИИ труда назвал топ-10 самых востребованных профессий в России
13 август 2019 (11:07)
УрБК, Москва, 13.08.2019. Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда Минтруда РФ выделил десять наиболее востребованных профессий в России, следует из презентации института, имеющейся в распоряжении РИА «Новости».
В топ-10 по результатам опроса вошли продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.
Согласно презентации, востребованность профессий в рамках опроса определялась по массовой потребности в работниках конкретных профессий, потребности в работниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значения для респондентов.
В топ-10 по результатам опроса вошли продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.
Согласно презентации, востребованность профессий в рамках опроса определялась по массовой потребности в работниках конкретных профессий, потребности в работниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значения для респондентов.
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