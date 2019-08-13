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В России телефонные мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков

УрБК, Москва, 13.08.2019. Телефонные мошенники стали использовать новый способ обмана клиентов российских банков. Об этом сообщает «Российская газета».



Злоумышленники представляются сотрудниками кредитной организации, но не требуют предоставления конфиденциальных данных. Вместо этого они заявляют, что обнаружили попытку несанкционированно вывести средства со счета в другом регионе. Получив подтверждение, что клиент не совершал подобных операций, звонящие сообщают о ее блокировке, после чего предлагают для безопасности сверить список устройств, имеющих доступ к личному кабинету.



Выяснив, какую операционную систему (iOS или Android) использует клиент, мошенники предлагают отключить систему, которой он не пользуется, при помощи программы делегирования доступа teamviewer. Она позволяет постороннему человеку совершить любую операцию от имени клиента банка. Попытку взлома в таком случае доказать невозможно.

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