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В России вступил в силу закон о защите собственников от мошенничества с электронной подписью

УрБК, Москва, 13.08.2019. В России вступил в силу закон, защищающий собственников недвижимости от мошенничества при заочных сделках с использованием электронной подписи. Об этом говорится в сообщении Росреестра.



«Вступил в силу федеральный закон, который предоставляет гражданам право внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) отметку о возможности представления в Росреестр заявления о переходе или прекращении права на принадлежащую им недвижимость, подписанного электронной подписью. Закон направлен на обеспечение защиты прав граждан при оформлении сделок с недвижимостью, которые совершаются в электронном виде», — говорится в сообщении.



В сообщении также указано, что если гражданин намерен разрешить сделки с электронной подписью, ему необходимо подать заявление в бумажной форме в Росреестр. В противном случае совершение заочной сделки будет невозможно. В то же время, говорится в релизе, закон предусматривает случаи, когда электронные сделки могут совершаться без специальной разрешительной отметки в ЕГРН.

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