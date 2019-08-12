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В Магнитогорске управляющую компанию «Магнит-Сервис» оштрафовали за долг в 35 млн рублей

12 август 2019 (13:27)

УрБК, Челябинск, 12.08.2019. В Магнитогорске ООО «Магнит-Сервис» с октября 2017 по ноябрь 2018 года не перечисляло деньги, собранные у населения за отопление и горячее водоснабжение, ресурсоснабжающей организации МП трест «Теплофикация», имея перед ней задолженность в размере 35 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«В связи с этим прокуратурой района в отношении ООО «Магнит-Сервис» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 7.23.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

В целях предупреждения образования новой задолженности собственники всех многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «Магнит-Сервис», переведены на прямые расчеты с ресурсоснабжающими компаниями.

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