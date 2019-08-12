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В Свердловской области завершилось внедрение системы маркировки лекарственных препаратов
12 август 2019 (13:06)
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Свердловской области завершилось внедрение системы маркировки лекарственных препаратов, которая является обязательной с 1 января 2020 года на всей территории РФ. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
«В Свердловской области завершилась доработка Региональной автоматизированной системы лекарственного обеспечения населения Свердловской области по выписке/учету льготных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (АСУЛОН) для успешной передачи сведений в Федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ФГИС МДЛП) о движении/выбытии лекарственных препаратов», — говорится в сообщении.
Все субъекты обращения лекарственных средств независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности должны быть зарегистрированы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения и иметь необходимое оборудование.
При участии Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) в сентябре 2019 года планируется провести обучение пользователей АСУЛОН корректной работе в системе для обеспечения своевременной передачи информации в федеральную систему. Для этого созданы и уже функционируют два центра компетенции по внедрению ФГИС МДЛП: на базе Верхнепышминской центральной городской больницы имени П.Д. Бородина (для медицинских организаций) и ГУП СО «Фармация» (для аптек).
Актуальная информация по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения размещена и регулярно обновляется на официальном сайте Медицинского информационно-аналитический центра в разделе «Маркировка ЛП» и на сайте оператора системы ООО «Оператор-ЦРПТ»: https://честныйзнак.рф/business/projects/21/.
В случае несоблюдения требований об обязательной маркировке продукции, организации несут как административную, так и уголовную ответственность.
«В Свердловской области завершилась доработка Региональной автоматизированной системы лекарственного обеспечения населения Свердловской области по выписке/учету льготных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (АСУЛОН) для успешной передачи сведений в Федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ФГИС МДЛП) о движении/выбытии лекарственных препаратов», — говорится в сообщении.
Все субъекты обращения лекарственных средств независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности должны быть зарегистрированы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения и иметь необходимое оборудование.
При участии Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) в сентябре 2019 года планируется провести обучение пользователей АСУЛОН корректной работе в системе для обеспечения своевременной передачи информации в федеральную систему. Для этого созданы и уже функционируют два центра компетенции по внедрению ФГИС МДЛП: на базе Верхнепышминской центральной городской больницы имени П.Д. Бородина (для медицинских организаций) и ГУП СО «Фармация» (для аптек).
Актуальная информация по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения размещена и регулярно обновляется на официальном сайте Медицинского информационно-аналитический центра в разделе «Маркировка ЛП» и на сайте оператора системы ООО «Оператор-ЦРПТ»: https://честныйзнак.рф/business/projects/21/.
В случае несоблюдения требований об обязательной маркировке продукции, организации несут как административную, так и уголовную ответственность.
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