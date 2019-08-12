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Зарплаты в финансовой и страховой отраслях Свердловской области за год сократились на 1%
12 август 2019 (12:00)
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Среднемесячная зарплата в Свердловской области в мае 2019 года составила 42 тыс. 702 руб., что на 6,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Зарплата в здравоохранении за год выросла на 14,1% (до 43 тыс. 671 руб.), в строительном секторе — на 10,2% (до 38 тыс. 266 руб.), в сфере транспортировки и хранения — на 7,1% (до 46 тыс. 007 руб.), в обрабатывающих производствах — на 5% (до 43 тыс. 469 руб.), в оптовой и розничной торговле — на 0,8% (до 31 тыс. 808 руб.).
В финансовой и страховой отраслях зарплата сократилась на 1% (до 61 тыс. 610 руб.), в сфере операций с недвижимости — на 1,6% (до 30 тыс. 114 руб.).
Зарплата в здравоохранении за год выросла на 14,1% (до 43 тыс. 671 руб.), в строительном секторе — на 10,2% (до 38 тыс. 266 руб.), в сфере транспортировки и хранения — на 7,1% (до 46 тыс. 007 руб.), в обрабатывающих производствах — на 5% (до 43 тыс. 469 руб.), в оптовой и розничной торговле — на 0,8% (до 31 тыс. 808 руб.).
В финансовой и страховой отраслях зарплата сократилась на 1% (до 61 тыс. 610 руб.), в сфере операций с недвижимости — на 1,6% (до 30 тыс. 114 руб.).
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