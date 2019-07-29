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Суд рассмотрит иск о банкротстве Сибирско-уральской грузовой компании
29 июль 2019 (11:39)
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Сибирско-уральская грузовая компания» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает территориальное отделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 7,4 млн руб.
Отметим, что Сибирско-уральская грузовая компания зарегистрирована в Екатеринбурге. Предприятие специализируется на автоперевозке грузов.
Истцом по делу выступает территориальное отделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 7,4 млн руб.
Отметим, что Сибирско-уральская грузовая компания зарегистрирована в Екатеринбурге. Предприятие специализируется на автоперевозке грузов.
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