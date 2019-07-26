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Проверка квартиры перед покупкой: самостоятельный формат решения вопроса





Чтобы не попасть в мошеннический капкан, сегодня можно даже не прибегать к услугам дорогостоящих специалистов. Всю необходимую информацию относительно заинтересовавшей квартиры на вторичном рынке легко получить самостоятельно. Что ценно, для этого даже не нужно отправляться в какие-либо государственные инстанции, тратить силы и время на получение данных. Операции можно проводить дистанционно посредством таких интернет-порталов, как



Работать с такими площадками в сети очень просто даже без наличия опыта. На главной странице даны рекомендации относительно того, как именно следует делать запросы. Так, если интересует проверка квартиры на юридическую чистоту, необходимо просто перейти на такую страницу, как



На получение сведений о квартире уходит лишь несколько часов, что особенно ценно при желании побыстрее заключить сделку купли-продажи, не потерять выгодное предложение. Информация подлежит оплате еще на этапе составления запроса, она приходит на электронную почту заказчика. Сайты дают гарантии исполнения услуг, в противном случае они осуществляют оперативный возврат отправленных клиентом денежных средств. Сегодня работа со вторичным рынком жилья должна сопровождаться тщательной поверкой приобретаемых объектов. И речь идет не столько о состоянии площадей, коммуникаций, сколько о юридической чистоте. В современных условиях мошенники имеют широкие возможности для реализации своих самых разнообразных схем, которые сулят гражданам потерей денежных средств. Особенно актуально это при приобретении квартир в личную собственность. Здесь без проведения ряда предварительных процедур можно запросто остаться и без крыши над головой, и без сделанных материальных вложений.Чтобы не попасть в мошеннический капкан, сегодня можно даже не прибегать к услугам дорогостоящих специалистов. Всю необходимую информацию относительно заинтересовавшей квартиры на вторичном рынке легко получить самостоятельно. Что ценно, для этого даже не нужно отправляться в какие-либо государственные инстанции, тратить силы и время на получение данных. Операции можно проводить дистанционно посредством таких интернет-порталов, как https://rosreestr.net , где предлагается делать соответствующие запросы. Здесь же можно получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости с официальной подписью Росреестра.Работать с такими площадками в сети очень просто даже без наличия опыта. На главной странице даны рекомендации относительно того, как именно следует делать запросы. Так, если интересует проверка квартиры на юридическую чистоту, необходимо просто перейти на такую страницу, как https://rosreestr.net/proverit-kvartiru , и ввести в специальную строку базовую информацию об объекте. Предпочтительно указание кадастрового номера жилья, но также может подойти и его адрес. Сведения могут быть краткими или расширенными. Они позволяют узнать о реальном владельце объекта, наличии всевозможных негативных факторов в виде арестов, обременений. Все неприятные особенности собраны в графе с особыми отметками: здесь необходимо просто быть внимательным к представленным данным.На получение сведений о квартире уходит лишь несколько часов, что особенно ценно при желании побыстрее заключить сделку купли-продажи, не потерять выгодное предложение. Информация подлежит оплате еще на этапе составления запроса, она приходит на электронную почту заказчика. Сайты дают гарантии исполнения услуг, в противном случае они осуществляют оперативный возврат отправленных клиентом денежных средств.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:16</span><br /><strong>Проверка квартиры перед покупкой: самостоятельный формат решения вопроса</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Сегодня работа со вторичным рынком жилья должна сопровождаться тщательной поверкой приобретаемых объектов. И речь идет не столько о состоянии площадей, коммуникаций, сколько о юридической чистоте. В современных условиях мошенники имеют широкие возможности для реализации своих самых разнообразных схем, которые сулят гражданам потерей денежных средств. Особенно актуально это при приобретении квартир в личную собственность. Здесь без проведения ряда предварительных процедур можно запросто остаться и без крыши над головой, и без сделанных материальных вложений.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088695-proverka-kvartiry-pered-pokupkoy-samostoyatelnyy-format-resheniya-voprosa.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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