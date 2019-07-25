Новости дня
Россия отменила некоторые специальные экономические меры в отношении Турции
25 июль 2019 (16:24)
УрБК, Москва, 25.07.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно подписанному указу, частично возобновляется действие соглашения между правительством РФ и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года.
С 1 января 2016 года действие этого соглашения было приостановлено в части, касающейся поездок в РФ граждан Турции, имеющих общегражданские заграничные паспорта. При этом документ по-прежнему действовал для направляющихся в краткосрочные командировки граждан Турции со служебными паспортами.
Теперь, согласно новому указу, из-под ограничений выведены граждане Турции как со служебными, так и со специальными паспортами, причем независимо от целей их поездки в Россию.
Перечисленные меры были введены в результате кризиса отношений между Москвой и Анкарой после того, как турецкие ВВС сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24. 28 ноября 2015 года был подписан указ президента «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».
Согласно подписанному указу, частично возобновляется действие соглашения между правительством РФ и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года.
С 1 января 2016 года действие этого соглашения было приостановлено в части, касающейся поездок в РФ граждан Турции, имеющих общегражданские заграничные паспорта. При этом документ по-прежнему действовал для направляющихся в краткосрочные командировки граждан Турции со служебными паспортами.
Теперь, согласно новому указу, из-под ограничений выведены граждане Турции как со служебными, так и со специальными паспортами, причем независимо от целей их поездки в Россию.
Перечисленные меры были введены в результате кризиса отношений между Москвой и Анкарой после того, как турецкие ВВС сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24. 28 ноября 2015 года был подписан указ президента «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Руководство Турции в очередной раз отказалось извиняться за сбитый Су-24
- В Свердловской области запустили «горячую линию» о торговле турецкими продуктами
- АТОР: Туроператоры из-за запрета продаж туров в Турцию потеряют сотни миллионов рублей
- С завтрашнего дня вступает в силу безвизовый режим между Россией и Турцией
- С 16 апреля 2011 года Россия и Турция отменяют визовый режим