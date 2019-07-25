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Минэкономразвития предлагает увеличить субсидии кредитующим малый и средний бизнес банкам
25 июль 2019 (10:02)
УрБК, Москва, 25.07.2019. Минэкономразвития РФ предлагает увеличить размер субсидий банкам по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса, следует из проекта постановления, разработанного министерством и опубликованного на портале проектов нормативных актов.
«Проект постановления предусматривает совершенствование механизма предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке», — говорится в пояснительной записке к документу.
Минэкономразвития предлагает установить фиксированные ставки субсидирования в размере 3,5% для кредитов, выдаваемых малым предприятиям, 3% — средним предприятиям.
«Установление ставок субсидирования в указанных размерах позволит расширить охват кредитов, которые могут быть включены в программу субсидирования за счет включения в программу кредитов, полная ставка по которым составляет 12%. Кроме того, установление названных ставок должно обеспечить достаточный уровень доходности по субсидируемым кредитам, а, следовательно, и привлекательность их одновременно как для субъектов МСП (с учетом максимального уровня ставки кредитования, не превышающей 8,5% годовых), так и для уполномоченных банков (учитывая средневзвешенную стоимость привлечения пассивов (средств за счет которых осуществляется кредитование), операционные расходы уполномоченных банков и расходы при формировании резервов на возможные потери)», — считают авторы проекта.
Документ предполагает распространение новых ставок субсидирования на ранее утвержденные плановые объемы выдачи кредитов, установленные для уполномоченных банков.
«В целях обеспечения фактической выдачи кредитов субъектам МСП и достижения плановых объемов выдачи кредитов предлагается распространить применение ставок субсидирования в размерах 3,5% и 3% при субсидировании кредитных договоров, как заключенных до внесения соответствующих изменений в правила (при условии, что фактическая выдача кредитных траншей по таким договорам осуществляется после вступления указанных изменений в силу), так и кредитных договоров, которые будут заключены уполномоченными банками с субъектами МСП после вступления в силу названных изменений в правила», — уточняется в записке.
Также предлагается повысить с 1 млрд руб. до 2 млрд руб. верхние границы размеров кредитов на инвестиционные цели во всех отраслях. Отмечается, что это позволит расширить финансирование капиталоемких проектов (например, в сфере строительства).
Программа льготного кредитования МСП рассчитана на срок до 2024 года. Сейчас в перечень уполномоченных банков входит 91 кредитная организация, где предприниматели смогут получить кредиты по программе по ставке не выше 8,5%.
«Проект постановления предусматривает совершенствование механизма предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке», — говорится в пояснительной записке к документу.
Минэкономразвития предлагает установить фиксированные ставки субсидирования в размере 3,5% для кредитов, выдаваемых малым предприятиям, 3% — средним предприятиям.
«Установление ставок субсидирования в указанных размерах позволит расширить охват кредитов, которые могут быть включены в программу субсидирования за счет включения в программу кредитов, полная ставка по которым составляет 12%. Кроме того, установление названных ставок должно обеспечить достаточный уровень доходности по субсидируемым кредитам, а, следовательно, и привлекательность их одновременно как для субъектов МСП (с учетом максимального уровня ставки кредитования, не превышающей 8,5% годовых), так и для уполномоченных банков (учитывая средневзвешенную стоимость привлечения пассивов (средств за счет которых осуществляется кредитование), операционные расходы уполномоченных банков и расходы при формировании резервов на возможные потери)», — считают авторы проекта.
Документ предполагает распространение новых ставок субсидирования на ранее утвержденные плановые объемы выдачи кредитов, установленные для уполномоченных банков.
«В целях обеспечения фактической выдачи кредитов субъектам МСП и достижения плановых объемов выдачи кредитов предлагается распространить применение ставок субсидирования в размерах 3,5% и 3% при субсидировании кредитных договоров, как заключенных до внесения соответствующих изменений в правила (при условии, что фактическая выдача кредитных траншей по таким договорам осуществляется после вступления указанных изменений в силу), так и кредитных договоров, которые будут заключены уполномоченными банками с субъектами МСП после вступления в силу названных изменений в правила», — уточняется в записке.
Также предлагается повысить с 1 млрд руб. до 2 млрд руб. верхние границы размеров кредитов на инвестиционные цели во всех отраслях. Отмечается, что это позволит расширить финансирование капиталоемких проектов (например, в сфере строительства).
Программа льготного кредитования МСП рассчитана на срок до 2024 года. Сейчас в перечень уполномоченных банков входит 91 кредитная организация, где предприниматели смогут получить кредиты по программе по ставке не выше 8,5%.
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