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В России хотят сузить парковочные места для легковых автомобилей

УрБК, Москва, 23.07.2019. В России хотят пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках. Планируется сократить его на 0,5 м. в ширину и на 0,3 м. в длину. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского.



Уточняется, что по новому стандарту размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка. Если она вдоль дороги, то допускается снижение минимальной ширины до 2 м., длина же в этом случае практически не изменится — 5,5 м. При этом ширина проезда должна составлять не менее 3 м.



В случае, если парковка расположена под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, минимальная длина машино-места уменьшится до 5 м., а ширина останется прежней. Когда парковка находится под углом 45 градусов, ширина проезда должна быть не менее 3,5 м., под углом 60 градусов — не менее 3,75 м., перпендикулярно — не менее 5,4 м.



Отмечается, что такие нормы зафиксированы в предварительном национальном стандарте (ПНСТ) «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения». На данный момент стандарт проходит общественное обсуждение.



Сейчас размеры парковочных мест регулируются строительными нормами и правилами (СНиП) «Стоянки автомобилей» от 2011 года. Согласно ним, минимальные размеры машино-места с учетом допустимых зазоров безопасности (минимальное расстояние между машинами) для легкового автомобиля составляют 5,3 на 2,5 м.

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