Новости дня
В России хотят сузить парковочные места для легковых автомобилей
23 июль 2019 (10:48)
УрБК, Москва, 23.07.2019. В России хотят пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках. Планируется сократить его на 0,5 м. в ширину и на 0,3 м. в длину. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского.
Уточняется, что по новому стандарту размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка. Если она вдоль дороги, то допускается снижение минимальной ширины до 2 м., длина же в этом случае практически не изменится — 5,5 м. При этом ширина проезда должна составлять не менее 3 м.
В случае, если парковка расположена под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, минимальная длина машино-места уменьшится до 5 м., а ширина останется прежней. Когда парковка находится под углом 45 градусов, ширина проезда должна быть не менее 3,5 м., под углом 60 градусов — не менее 3,75 м., перпендикулярно — не менее 5,4 м.
Отмечается, что такие нормы зафиксированы в предварительном национальном стандарте (ПНСТ) «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения». На данный момент стандарт проходит общественное обсуждение.
Сейчас размеры парковочных мест регулируются строительными нормами и правилами (СНиП) «Стоянки автомобилей» от 2011 года. Согласно ним, минимальные размеры машино-места с учетом допустимых зазоров безопасности (минимальное расстояние между машинами) для легкового автомобиля составляют 5,3 на 2,5 м.
Уточняется, что по новому стандарту размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка. Если она вдоль дороги, то допускается снижение минимальной ширины до 2 м., длина же в этом случае практически не изменится — 5,5 м. При этом ширина проезда должна составлять не менее 3 м.
В случае, если парковка расположена под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, минимальная длина машино-места уменьшится до 5 м., а ширина останется прежней. Когда парковка находится под углом 45 градусов, ширина проезда должна быть не менее 3,5 м., под углом 60 градусов — не менее 3,75 м., перпендикулярно — не менее 5,4 м.
Отмечается, что такие нормы зафиксированы в предварительном национальном стандарте (ПНСТ) «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения». На данный момент стандарт проходит общественное обсуждение.
Сейчас размеры парковочных мест регулируются строительными нормами и правилами (СНиП) «Стоянки автомобилей» от 2011 года. Согласно ним, минимальные размеры машино-места с учетом допустимых зазоров безопасности (минимальное расстояние между машинами) для легкового автомобиля составляют 5,3 на 2,5 м.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За I квартал 2017 года свердловчане зарегистрировали в собственность 582 машино-места
- В Екатеринбурге появятся еще 550 платных парковочных мест
- К «ЭКСПО-2020» в Екатеринбурге будет создано более 36 тысяч парковочных мест
- В Екатеринбурге начала работу перехватывающая муниципальная парковка
- К концу лета 2011 года в Екатеринбурге начнет работу первая бесплатная перехватывающая парковка