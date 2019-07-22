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Саммиты ШОС и БРИКС перенесли из Челябинска в Санкт-Петербург
22 июль 2019 (11:23)
УрБК, Челябинск, 22.07.2019. Основные мероприятия саммитов БРИКС и ШОС перенесли из Челябинска в Санкт-Петербург. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, пишет ТАСС.
«Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия — ШОС и БРИКС. В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой — председательство перейдет к нам на следующий год. Но в связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит — в Санкт-Петербурге», — сказал В. Путин.
Он добавил, что в Челябинске пройдет немало международных мероприятий ШОС и БРИКС, а также сохранятся предусмотренные на подготовку федеральные деньги, которые пойдут на развитие города.
«Я думаю, что мы другое международное мероприятие на государственном уровне в будущем проведем. А сейчас важно, что Челябинск будет одной из площадок председательства России в ШОС и БРИКС. У нас будет почти три десятка мероприятий, к нам приедут тысячи человек. Важно, что останутся деньги, и мы действительно направим их на развитие инфраструктуры, мы это уже делаем», — добавил Алексей Текслер.
По его словам, на эти средства планируется развивать дороги, строить новые развязки, заниматься благоустройством, ремонтом фасадов зданий, ремонтом аэродромного комплекса.
«Плюс мы еще немного сэкономим средств из-за того, что главы государств к нам не приедут, и эти деньги как раз направим на социальную сферу», — заключил врио губернатора.
«Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия — ШОС и БРИКС. В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой — председательство перейдет к нам на следующий год. Но в связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит — в Санкт-Петербурге», — сказал В. Путин.
Он добавил, что в Челябинске пройдет немало международных мероприятий ШОС и БРИКС, а также сохранятся предусмотренные на подготовку федеральные деньги, которые пойдут на развитие города.
«Я думаю, что мы другое международное мероприятие на государственном уровне в будущем проведем. А сейчас важно, что Челябинск будет одной из площадок председательства России в ШОС и БРИКС. У нас будет почти три десятка мероприятий, к нам приедут тысячи человек. Важно, что останутся деньги, и мы действительно направим их на развитие инфраструктуры, мы это уже делаем», — добавил Алексей Текслер.
По его словам, на эти средства планируется развивать дороги, строить новые развязки, заниматься благоустройством, ремонтом фасадов зданий, ремонтом аэродромного комплекса.
«Плюс мы еще немного сэкономим средств из-за того, что главы государств к нам не приедут, и эти деньги как раз направим на социальную сферу», — заключил врио губернатора.
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