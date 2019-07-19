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В Челябинской области регоператор пересчитал ошибочно начисленную жителям плату за вывоз ТКО
19 июль 2019 (11:50)
УрБК, Челябинск, 19.07.2019. ООО «ЦКС» произвело перерасчет размера платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) потребителям Челябинского кластера.
Решение было принято после проверки регионального УФАС России, инициированной по жалобам об ошибочно начисленной плате от более чем 40 жителей области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее жители Челябинска, Копейска, Южноуральска, Троицка и Увельского муниципального района обратились в антимонопольное ведомство, сообщив, что регоператор выставил потребителям неверные счета за январь и февраль. В полученных ими квитанциях было указано большее число проживающих в жилых помещениях. По ряду адресов расчет по услуге велся на 5-15 проживающих, тогда как фактически по адресу зарегистрировано и проживает от 2 до 4 человек.
Также ведомство выдало ООО «ЦКС» предупреждение по Карабашскому кластеру, поскольку в антимонопольный орган поступили обращения о неверно начисленной плате от жителей Миасса, Чебаркуля и Златоуста. Это предупреждение регоператор должен будет исполнить до 25 июля.
Решение было принято после проверки регионального УФАС России, инициированной по жалобам об ошибочно начисленной плате от более чем 40 жителей области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее жители Челябинска, Копейска, Южноуральска, Троицка и Увельского муниципального района обратились в антимонопольное ведомство, сообщив, что регоператор выставил потребителям неверные счета за январь и февраль. В полученных ими квитанциях было указано большее число проживающих в жилых помещениях. По ряду адресов расчет по услуге велся на 5-15 проживающих, тогда как фактически по адресу зарегистрировано и проживает от 2 до 4 человек.
Также ведомство выдало ООО «ЦКС» предупреждение по Карабашскому кластеру, поскольку в антимонопольный орган поступили обращения о неверно начисленной плате от жителей Миасса, Чебаркуля и Златоуста. Это предупреждение регоператор должен будет исполнить до 25 июля.
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