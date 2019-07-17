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В ФНС России опровергли информацию о сбое в системе ЗАГСов
17 июль 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Федеральной налоговой службе России опровергли информацию о сбое, который якобы произошел в системе ЕГР ЗАГС, сообщает пресс-служба управления ФНС РФ по Свердловской области.
По словам официального представителя ФНС России Бориса Белякова, проводилось плановое обновление информационной системы. На регистрацию записей в ЕГР ЗАГС плановые работы не повлияли.
«После восстановления или окончания обновления программного обеспечения актовая запись автоматически передается в информационную систему ЕГР ЗАГС. Более того, в отдаленных районах, где часто бывают перебои со связью, операторы регулярно работают в офлайн-режиме. Для работы в офлайн-режиме сотрудники органов ЗАГС всей страны проходят специальное обучение. Ограничений по работе в офлайн-режиме нет — система автономна и отлажена, и в режиме офлайн можно работать неделями», — пояснил Б. Беляков.
Он добавил, что никаких препятствий для регистрации актов гражданского состояния и своевременного предоставления госуслуг гражданам в момент обновления системы ЕГР ЗАГС не возникало.
По словам официального представителя ФНС России Бориса Белякова, проводилось плановое обновление информационной системы. На регистрацию записей в ЕГР ЗАГС плановые работы не повлияли.
«После восстановления или окончания обновления программного обеспечения актовая запись автоматически передается в информационную систему ЕГР ЗАГС. Более того, в отдаленных районах, где часто бывают перебои со связью, операторы регулярно работают в офлайн-режиме. Для работы в офлайн-режиме сотрудники органов ЗАГС всей страны проходят специальное обучение. Ограничений по работе в офлайн-режиме нет — система автономна и отлажена, и в режиме офлайн можно работать неделями», — пояснил Б. Беляков.
Он добавил, что никаких препятствий для регистрации актов гражданского состояния и своевременного предоставления госуслуг гражданам в момент обновления системы ЕГР ЗАГС не возникало.
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