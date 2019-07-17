Новости дня

В ФНС России опровергли информацию о сбое в системе ЗАГСов

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Федеральной налоговой службе России опровергли информацию о сбое, который якобы произошел в системе ЕГР ЗАГС, сообщает пресс-служба управления ФНС РФ по Свердловской области.



По словам официального представителя ФНС России Бориса Белякова, проводилось плановое обновление информационной системы. На регистрацию записей в ЕГР ЗАГС плановые работы не повлияли.



«После восстановления или окончания обновления программного обеспечения актовая запись автоматически передается в информационную систему ЕГР ЗАГС. Более того, в отдаленных районах, где часто бывают перебои со связью, операторы регулярно работают в офлайн-режиме. Для работы в офлайн-режиме сотрудники органов ЗАГС всей страны проходят специальное обучение. Ограничений по работе в офлайн-режиме нет — система автономна и отлажена, и в режиме офлайн можно работать неделями», — пояснил Б. Беляков.



Он добавил, что никаких препятствий для регистрации актов гражданского состояния и своевременного предоставления госуслуг гражданам в момент обновления системы ЕГР ЗАГС не возникало.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:01</span><br /><strong>В ФНС России опровергли информацию о сбое в системе ЗАГСов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Федеральной налоговой службе России опровергли информацию о сбое, который якобы произошел в системе ЕГР ЗАГС, сообщает пресс-служба управления ФНС РФ по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088484-v-fns-rossii-oprovergli-informaciyu-o-sboe-v-sisteme-zagsov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: