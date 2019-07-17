Гречневый паек

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В условиях продовольственного эмбарго гречка в России превратилась в один из индикаторов продовольственной стабильности страны. Любые ценовые колебания на этот продукт отражались на потребительских настроениях граждан. В этой связи последние два года для потребителей были относительно спокойными за счет рекордных урожаев и, как следствие, дешевеющей гречки. Однако в текущем году из-за сокращения посевных площадей и непогоды стоимость крупы снова начнет расти. При этом по-прежнему существуют риски возвращения к сценарию 2014 года.Напомним, что с 2014 по 2016 годы в стране и Свердловской области цены на крупу постоянно росли (в 2014 — на 85%, в 2015 — на 5%, в 2016 — на 22%). После кризиса на рынке в 2014 году посевные площади в России были увеличены на 40% — до 1,6 млн тыс. га.Уже в 2016 году в стране снимают первый рекордный урожай гречихи (1,2 млн т по данным Росстата), а в 2017 году — 1,7 млн т. В результате цены на крупу пошли вниз. В 2017 году в Свердловской области гречка подешевела сразу на 40% (до 49,56 руб.). В 2018 году в целом по стране цена на продукт упала на 29%.Вместе с тем рекордные урожаи в стране привели к перепроизводству и, как следствие, к сложностям с реализацией. Дело в том, что за пределами России эта крупа не пользуется среди населения такой же популярностью (за исключением некоторых стран СНГ). Соответственно, избавиться от излишков за счет экспорта аграриям непросто. Решение этой проблемы нашли в Минсельхозе РФ — ведомство рекомендовало сельхозпроизводителям сократить посевные площади.Российские аграрии послушали специалистов министерства и уменьшили площади в 2018 году на 40% — до 1,3 млн га. В результате было собрано 895 тыс. т гречихи, но падение цен это не остановило из-за наличия запасов (1,5 млн т) от прошлых урожаев. Цена за 1 кг крупы в прошлом году снизилась на 16% по сравнению с предыдущим годом.В текущем году сельхозпроизводители по-прежнему придерживаются тактики сокращения посевных площадей. Но в нынешнем сезоне в производство могут вмешаться несколько факторов. Ключевой из них — позднее проведение посевной в Алтайском крае, где сосредоточено 750 тыс. га площадей.По прогнозам Гидрометцентра России, из-за запоздалого проведения полевых работ урожай на Алтае и на юге Сибири может оказаться меньше прошлогоднего, что, в свою очередь, скажется на показателях по всей стране.Несмотря на наличие запасов, сокращение урожая в 2019 году может привести к новому росту цен на гречку. Насколько может подорожать крупа, прогнозировать в настоящее время никто не берется. Определенная ясность по этому вопросу наступит не раньше октября 2019 года.Однако ситуация, когда производство гречки то резко наращивают, то также резко сокращают, говорит о нестабильном положении всего рынка крупы. Судя по рекомендациям Минсельхоза РФ, растениеводство в стране регулируется в зависимости от определенных событий, но без учета возможных рисков (к примеру, непогода). К слову, некоторые свердловские аграрии не раз обращали внимание на отсутствие постоянного контроля в сфере производства. В качестве примера уральские фермеры приводили Польшу, где отлажен механизм по выдаче квот на объемы сельхозпродукции для сохранения баланса на рынке.В условиях сложно предсказуемого сельхозпроизводства ценовая политика, как показывает российский опыт, может легко подвергаться спекуляциям. Достаточно напомнить, что в ноябре 2014 года для роста цен на гречку не было объективных предпосылок. Как такового дефицита в стране не было, хотя объем урожая сократился по сравнению с 2013 годом. Панике на рынке предшествовала информация о выпавшем на Алтае снеге. После этого поставщики начали публично заявлять о возможном подорожании крупы.Последующий ажиотаж среди населения на гречку, переходящий в панику, продлился до марта 2015 года. Правительство РФ и контролирующие органы, в свою очередь, продемонстрировали медлительность в решении проблемы. На местах органы власти и вовсе проявили беспомощность.На данный момент на рынке складываются подобные условия. Каких-то серьезных механизмов для борьбы со спекуляцией на государственном уровне разработано не было.Вместе с тем за последние 5 лет население уже привыкло к дорожающим продуктам. Поэтому вряд ли стоит ожидать такой же реакции на увеличение цен на гречку, как в 2014 году. С другой стороны, спрос остается неизменным даже на дорожающую гречку. В этой связи нельзя исключать, что кто-то захочет заработать на стабильном продукте.