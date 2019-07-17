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В Свердловской области стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 9,7%
17 июль 2019 (14:21)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц по сравнению с началом года вы-росла на 9,7%, составив в конце июня 4,62 тыс. руб., сообщает Свердловскстат.
Так, цены на пшеничную муку увеличились на 9,8%, плодоовощную продукцию — на 9,6%, кру-пы и бобовые — на 7%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 3,3%, чай, молоко и молочную про-дукцию, рыбопродукты — на 1,4-2,5%, масла и жиры — на 0,3%. При этом зарегистрировано снижение цен на яйца куриные (на 10,6%), сахар-песок (на 7,4%), мясопродукты (на 0,3%).
Отмечается, что с начала года (в июне этого года к уровню декабря 2018 года) индекс потреби-тельских цен на продукты питания составил 102,5% (в прошлом году за аналогичный период — 100,9%).
Так, цены на пшеничную муку увеличились на 9,8%, плодоовощную продукцию — на 9,6%, кру-пы и бобовые — на 7%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 3,3%, чай, молоко и молочную про-дукцию, рыбопродукты — на 1,4-2,5%, масла и жиры — на 0,3%. При этом зарегистрировано снижение цен на яйца куриные (на 10,6%), сахар-песок (на 7,4%), мясопродукты (на 0,3%).
Отмечается, что с начала года (в июне этого года к уровню декабря 2018 года) индекс потреби-тельских цен на продукты питания составил 102,5% (в прошлом году за аналогичный период — 100,9%).
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