Новости дня

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуируют все корпуса УрФУ

УрБК, Москва, 16.07.2019. В Екатеринбурге эвакуируют все учебные корпуса Уральского федерального университета (УрФУ). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе вуза.



По предварительным данным, эвакуация связана с тем, что поступило анонимное письмо о минировании УрФУ.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:08</span><br /><strong>В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуируют все корпуса УрФУ</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 16.07.2019. В Екатеринбурге эвакуируют все учебные корпуса Уральского федерального университета (УрФУ). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе вуза.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088432-v-ekaterinburge-iz-za-soobscheniya-o-minirovanii-evakuiruyut-vse-korpusa-urfu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: