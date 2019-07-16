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В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуируют все корпуса УрФУ

16 июль 2019 (14:08)

УрБК, Москва, 16.07.2019. В Екатеринбурге эвакуируют все учебные корпуса Уральского федерального университета (УрФУ). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе вуза.

По предварительным данным, эвакуация связана с тем, что поступило анонимное письмо о минировании УрФУ.

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