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В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуируют все корпуса УрФУ
16 июль 2019 (14:08)
УрБК, Москва, 16.07.2019. В Екатеринбурге эвакуируют все учебные корпуса Уральского федерального университета (УрФУ). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе вуза.
По предварительным данным, эвакуация связана с тем, что поступило анонимное письмо о минировании УрФУ.
По предварительным данным, эвакуация связана с тем, что поступило анонимное письмо о минировании УрФУ.
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