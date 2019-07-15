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Глава Екатеринбурга расширил перечень муниципального имущества для поддержки предпринимательства

15 июль 2019 (17:59)

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об изменении перечня муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает департамент информационной политики горадминистрации.

В частности, дополнен «Перечень помещений, свободных от прав третьих лиц». Эти нежилые здания и помещения могут быть использованы для сдачи в аренду предприятиям малого и среднего бизнеса. Таким образом, в Кировском районе Екатеринбурга предпринимателям дополнительно предоставят 16 помещений, в Орджоникидзевском районе — 14, в Октябрьском и Чкаловском районах — по 11.

По данным статистики, в малом и среднем бизнесе Екатеринбурга занято порядка 50% (около 400 тыс. человек) трудоспособного населения.

Согласно действующей муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы», число созданных предприятий малого и среднего бизнеса должно составить не менее 150, количество созданных рабочих мест — 300. Предполагается, что общее число субъектов малого бизнеса достигнет 870 в расчете на 10 тыс. человек населения.

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