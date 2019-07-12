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В Челябинской области ожидаются грозы, дожди, град и сильный ветер
12 июль 2019 (16:10)
УрБК, Челябинск, 12.07.2019. 13 июля на территории Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град. Ветер усилится, отдельные порывы могут достигать 21 м/с. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.
«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров», — говорится в сообщении.
Также синоптики отмечают, что выходные дни на Южном Урале будут аномально жаркими с максимальной температурой воздуха до 39 градусов.
«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров», — говорится в сообщении.
Также синоптики отмечают, что выходные дни на Южном Урале будут аномально жаркими с максимальной температурой воздуха до 39 градусов.
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