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Пассажиры аэропорта Кольцово заплатили больше 1 млн рублей таможенных пошлин

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Пассажиры аэропорта Кольцово с начала года уплатили таможенные пошлины на сумму 1,25 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Чаще всего пассажиры екатеринбургского аэропорта декларировали и уплачивали пошлины за перемещение через границу одежды и обуви для личного пользования сверх беспошлинной нормы — это 50 кг. За каждый превышающий килограмм необходимо доплачивать по 4 евро.



Более 100 пассажирских таможенных деклараций были поданы на алкогольную продукцию. По таможенным правилам совершеннолетнему пассажиру ввезти можно не более 5 л — 3 литра беспошлинно, за остальные два необходимо доплатить по 10 евро за каждый литр.



«Чтобы задекларировать товар, пассажирам необходимо заполнить декларацию и пройти в «красный коридор». При необходимости инспекторы перед входом в зону таможенного контроля помогут с оформлением документов», — отметил начальник таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.

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