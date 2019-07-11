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В Копейский городской суд передано дело о мошенничестве в сфере ЖКХ почти на 400 млн рублей

11 июль 2019 (12:20)

УрБК, Челябинск, 11.07.2019. В Копейский городской суд Челябинской области передано уголовное дело в отношении руководителей двух коммунальных структур, обвиняемых в мошенничестве и незаконном предпринимательстве, а также легализации доходов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Фигурантами по делу проходят фактические руководители ООО «Сетевое теплоэнергетическое предприятие» и ООО «ИРМИ-ЖКХ». По версии следствия, в 2015-2018 годах обвиняемые вели предпринимательскую деятельность по эксплуатации газовых котельных без соответствующей лицензии. В результате этой деятельности они получили доход на сумму около 220 млн руб.

«Кроме того, в процессе предпринимательской деятельности в сфере предоставления коммунальных услуг, связанных с производством, передачей и распределением пара и горячей воды, они присвоили себе денежные средства, полученные от потребителей услуг и подлежащих перечислению поставщикам энергоресурсов. Тем самым был причинен ущерб указанным организациям на сумму свыше 80,6 млн руб.», — говорится в сообщении.

После этого злоумышленники провели финансовые операции с денежными средствами на сумму более 75 млн руб., которые они получили от потребителей тепловой энергии, перечислив их на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.

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