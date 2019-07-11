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В Копейский городской суд передано дело о мошенничестве в сфере ЖКХ почти на 400 млн рублей
11 июль 2019 (12:20)
УрБК, Челябинск, 11.07.2019. В Копейский городской суд Челябинской области передано уголовное дело в отношении руководителей двух коммунальных структур, обвиняемых в мошенничестве и незаконном предпринимательстве, а также легализации доходов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Фигурантами по делу проходят фактические руководители ООО «Сетевое теплоэнергетическое предприятие» и ООО «ИРМИ-ЖКХ». По версии следствия, в 2015-2018 годах обвиняемые вели предпринимательскую деятельность по эксплуатации газовых котельных без соответствующей лицензии. В результате этой деятельности они получили доход на сумму около 220 млн руб.
«Кроме того, в процессе предпринимательской деятельности в сфере предоставления коммунальных услуг, связанных с производством, передачей и распределением пара и горячей воды, они присвоили себе денежные средства, полученные от потребителей услуг и подлежащих перечислению поставщикам энергоресурсов. Тем самым был причинен ущерб указанным организациям на сумму свыше 80,6 млн руб.», — говорится в сообщении.
После этого злоумышленники провели финансовые операции с денежными средствами на сумму более 75 млн руб., которые они получили от потребителей тепловой энергии, перечислив их на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.
Фигурантами по делу проходят фактические руководители ООО «Сетевое теплоэнергетическое предприятие» и ООО «ИРМИ-ЖКХ». По версии следствия, в 2015-2018 годах обвиняемые вели предпринимательскую деятельность по эксплуатации газовых котельных без соответствующей лицензии. В результате этой деятельности они получили доход на сумму около 220 млн руб.
«Кроме того, в процессе предпринимательской деятельности в сфере предоставления коммунальных услуг, связанных с производством, передачей и распределением пара и горячей воды, они присвоили себе денежные средства, полученные от потребителей услуг и подлежащих перечислению поставщикам энергоресурсов. Тем самым был причинен ущерб указанным организациям на сумму свыше 80,6 млн руб.», — говорится в сообщении.
После этого злоумышленники провели финансовые операции с денежными средствами на сумму более 75 млн руб., которые они получили от потребителей тепловой энергии, перечислив их на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.
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