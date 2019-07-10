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Александр Высокинский инициировал процесс возврата Екатеринбургу земли для строительства станции метро «Бажовская»
10 июль 2019 (15:46)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. Екатеринбург вернет себе землю, на корой должна размещаться наземная часть станции метро «Бажовская». Об этом заявил глава города Александр Высокинский на встрече с журналистами, посвященной развитию метро.
«С «Бажовской» мы сейчас находимся в судах. По тем или иным причинам, к сожалению, эта земля была предоставлена под парковку. Потом по каким-то причинам было подписано разрешение на строительство капитального объекта, хотя земля предоставлялась без права капитального строительства. После этого объект был построен, и под этот объект через суд земля была выкуплена у города всего лишь за 11 миллионов. Мы сейчас находимся в стадии судебных разбирательств, работаем вместе с прокуратурой, как эту ситуацию нейтрализовать. Потому что если в этом месте станции метро у нас не будет, мы заблокируем третью ветку метрополитена», — сказал Высокинский.
ИАА «УралБизнесКонсалтинг» уже рассказывало о том, как предназначенный для строительства метрополитена участок земли в центре Екатеринбурга оказался в собственности частной компании.
«С «Бажовской» мы сейчас находимся в судах. По тем или иным причинам, к сожалению, эта земля была предоставлена под парковку. Потом по каким-то причинам было подписано разрешение на строительство капитального объекта, хотя земля предоставлялась без права капитального строительства. После этого объект был построен, и под этот объект через суд земля была выкуплена у города всего лишь за 11 миллионов. Мы сейчас находимся в стадии судебных разбирательств, работаем вместе с прокуратурой, как эту ситуацию нейтрализовать. Потому что если в этом месте станции метро у нас не будет, мы заблокируем третью ветку метрополитена», — сказал Высокинский.
ИАА «УралБизнесКонсалтинг» уже рассказывало о том, как предназначенный для строительства метрополитена участок земли в центре Екатеринбурга оказался в собственности частной компании.
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