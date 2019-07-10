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Александр Высокинский инициировал процесс возврата Екатеринбургу земли для строительства станции метро «Бажовская»





«С «Бажовской» мы сейчас находимся в судах. По тем или иным причинам, к сожалению, эта земля была предоставлена под парковку. Потом по каким-то причинам было подписано разрешение на строительство капитального объекта, хотя земля предоставлялась без права капитального строительства. После этого объект был построен, и под этот объект через суд земля была выкуплена у города всего лишь за 11 миллионов. Мы сейчас находимся в стадии судебных разбирательств, работаем вместе с прокуратурой, как эту ситуацию нейтрализовать. Потому что если в этом месте станции метро у нас не будет, мы заблокируем третью ветку метрополитена», — сказал Высокинский.



ИАА «УралБизнесКонсалтинг» уже УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. Екатеринбург вернет себе землю, на корой должна размещаться наземная часть станции метро «Бажовская». Об этом заявил глава города Александр Высокинский на встрече с журналистами, посвященной развитию метро.«С «Бажовской» мы сейчас находимся в судах. По тем или иным причинам, к сожалению, эта земля была предоставлена под парковку. Потом по каким-то причинам было подписано разрешение на строительство капитального объекта, хотя земля предоставлялась без права капитального строительства. После этого объект был построен, и под этот объект через суд земля была выкуплена у города всего лишь за 11 миллионов. Мы сейчас находимся в стадии судебных разбирательств, работаем вместе с прокуратурой, как эту ситуацию нейтрализовать. Потому что если в этом месте станции метро у нас не будет, мы заблокируем третью ветку метрополитена», — сказал Высокинский.ИАА «УралБизнесКонсалтинг» уже рассказывало о том, как предназначенный для строительства метрополитена участок земли в центре Екатеринбурга оказался в собственности частной компании.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:46</span><br /><strong>Александр Высокинский инициировал процесс возврата Екатеринбургу земли для строительства станции метро «Бажовская»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. Екатеринбург вернет себе землю, на корой должна размещаться наземная часть станции метро «Бажовская». Об этом заявил глава города Александр Высокинский на встрече с журналистами, посвященной развитию метро.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088293-aleksandr-vysokinskiy-iniciiroval-process-vozvrata-ekaterinburgu-zemli-dlya-stroitelstva-stancii-metro-bazhovskaya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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