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Как у города отобрали «Бажовскую»
25 июнь 2019 (13:10)
На прошлой неделе администрация Екатеринбурга и депутаты Екатеринбургской городской думы решили изменить судьбу земельного участка, на котором должен был быть расположен выход из недостроенной станции метро «Бажовская». УрБК рассказывал о том, как стратегический для развития городского метрополитена участок оказался в собственности частной компании. Сейчас на нем расположена парковка и двухэтажное здание магазина и сервисного центра.
21 июня 2019 года комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «город Екатеринбург» предложила изменить вид разрешенного использования земельного участка на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова с нынешнего Ц-2 на ТОП-2 (участки, предназначенные для размещения объектов транспортной инфраструктуры). Теперь это предложение должно пройти общественные слушания и быть одобрено думой. Так или иначе, эта инициатива может стать началом большого пути по возвращению участка городу.
В свете этого решения УрБК решил напомнить, как участок площадью почти 7 тыс. кв. метров ушел в частные руки. Строительство первой ветки Екатеринбургского метрополитена официально завершилось в 2012 году. Тогда была введена в эксплуатацию самая южная станция — Ботаническая. Всего на первой ветке станций оказалось девять, при том что первоначальный проект предусматривал на одну больше. Десятая станция, «Бажовская», должна была располагаться на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова. При этом все предварительные работы по ее созданию были завершены: под землей и сейчас существует фойе и зал станции. Но окончательная отделка и выходы из нее сделаны не были. На них тогда не нашлось средств. Завершение было отложено на будущее.
«Несколько лет назад было принято решение, что мы пока ее строим только лишь внутри, то есть под землей. Станция в основном построена, даже свод у нее есть. Но пока по выходам просто денег не хватало. Выходы будут, когда будет третья очередь метро. Тогда эта станция будет большим разгрузочным узлом, то есть здесь будут пересадки и так далее», — пояснял в 2012 году позицию администрации города глава Екатеринбурга Евгений Порунов.
Участок земли с кадастровым номером 66:41:040105 на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова, предназначенный для завершения строительства, и на котором должен был разместиться наземный вестибюль «Бажовской», был огорожен забором. В течение ряда лет все работы на нем были заморожены. При этом участок находился в муниципальной собственности и относился к землям транспортной инфраструктуры. Это давало возможность в любой момент возобновить строительство станции.
Фрагмент скриншота публичной кадастровой карты России
Ситуация начала меняться в 2014 году. Видимо, именно тогда действовавшая в то время администрация города приняла решение «Бажовскую» не запускать. Иначе все последующие пертурбации земельного участка объяснить практически невозможно.
В сентябре 2014 года глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление № 2830, по которому вид разрешенного использования участка был изменен. Согласно документу, для площадки в 6 тыс. 966 кв. метров был утвержден новый вид разрешенного использования — «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, наземные многоуровневые с объектами обслуживания автотранспорта». Назначением участка должно было стать размещение автостоянки на 280 машиномест.
Чуть раньше, в феврале 2014 года в Екатеринбурге было зарегистрировано ООО «Промавтосервис». Одним из учредителей этой организации стал 26-летний депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Вечкензин, избранный по спискам ЛДПР. Депутат считался близким к администрации города. Возможно, именно поэтому в марте 2015 года ООО «Промавтосервис» заключает с администрацией Екатеринбурга договор бессрочной аренды земельного участка.
Ответить на вопросы о своем участии в процессе депутат Вечкензин (который переизбрался в городскую думу Екатеринбурга на второй срок, теперь уже от «Справедливой России») не смог. Впрочем, его участие в процессе изъятия из городской собственности участка для строительства «Бажовской» закончилось в том же 2015 году: депутат вышел из числа учредителей ООО «Промавтосервис». Контроль над предприятием получают Ю.В. Фетисова и Н.А. Шишкина.
В том же 2015 году в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск со стороны администрации Екатеринбурга к ООО «Промавтосервис» по взысканию 125 тыс. руб. задолженности по арендной плате за тот самый участок площадью почти 7 тыс. кв. метров. Суд обязал эту сумму взыскать.
При этом никаких строительных работ в период с 2014 по 2017 год на участке не велось. Он продолжал оставаться пустырем, окруженным забором. У наблюдателей создается впечатление, что все это время собственники компании искали инвестора или покупателя на привлекательный участок. Пока его не было, земля фактически находилась «на передержке». Но в это же время ООО «Промавтосервис» заключает контракт на 1,2 млн руб. с «Облкоммунэнерго».
В апреле 2017 года у ООО «Промавтосервис» в очередной раз меняются учредители. Собственником компании становится А.Л. Трошков. Адрес компании изменяется на ул. Ясная, 2, где находится ТРЦ «Фан-Фан». Со временем в число учредителей входит еще несколько человек, в том числе Р.И. Гараев, входящий в структуру «Фан-Фана».
Одновременно участок начинает вводиться в рабочий оборот. ООО «Промавтосервис» заказывает строительный проект, в соответствии с которым на парковке появляется еще и двухэтажное здание сервисного центра и магазина. В 2017 году проект проходит экспертизу в ООО «Уральское управление строительной экспертизы», тут же получает разрешение на строительство от правительства Свердловской области.
В сентябре 2018 года строительные работы были формально завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В том же месяце зарегистрировано право собственности на объект. Практически одновременно ООО «Промавтосервис» подает заявление в Арбитражный суд Свердловской области об отчуждении у администрации города участка земли площадью почти 7 тыс. кв. метров. 26 декабря 2018 года суд принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность ООО «Промавтосервис».
Таким образом, за пять лет участок с кадастровым номером 66:41:040105 проделал непростой путь от муниципальной земли, зарезервированной для строительства выхода из метро, до частной автостоянки. В будущем его судьба может оказаться еще более интересной.
Останутся ли 7 тыс. кв. метров в центре Екатеринбурга парковкой? Исключать этого нельзя. Но столь же вероятно, что они могут быть использованы и иным образом. Зона Ц-2, к которой они сейчас формально принадлежат, допускает строительство торговых центров, административных заданий, а также жилых домов высотой до 16 этажей. Может ли в ближайшем будущем здесь появиться очередной объект «точечной застройки»? Исключать этого нельзя.
В то же время в администрации уральской столицы и у депутатов существует понимание того, что городу эта земля нужна. И дело не только в том, что нынешний перегон от Геологической до Чкаловской несоразмерно велик. Согласно планам развития екатеринбургского метрополитена, «Бажовская» должна будет стать базовой пересадочной станцией с существующей первой линии метрополитена на перспективную третью линию, от Волгоградской до Калиновской. Без нее строительство третьей линии вообще окажется под вопросом.
И администрация предпринимает шаги к возвращению участка. Об этом свидетельствует и решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «город Екатеринбург», предложившей перевести землю из нынешней категории Ц-2 в ТОП-2 (участки, предназначенные для размещения объектов транспортной инфраструктуры). Само по себе это решение — первый шаг большого пути по возвращению земли в собственность города. И если он будет пройден до конца, в Екатеринбурге наконец откроется станция «Бажовская».
Краткая история участка для строительства «Бажовской»
2012 год:
Завершено строительство первой очереди Екатеринбургского метро, «Бажовская» законсервирована
2014 год:
Февраль: Учреждено ООО «Промавтосервис», соучредитель — депутат Михаил Вечкензин
Сентябрь: Александр Якоб подписывает постановление об изменении вида разрешенного использования участка на автостоянку.
2015 год:
Март: Заключен бессрочный договор аренды участка ООО«Промавтосервис»
Август: Михаил Вечкензин выходит из числа учредителей ООО «Промавтосервис», учредителями становятся Фетисова Ю.В. и Шишкина Н.А.
2017 год:
Март: Контракт с «Облкоммунэнерго» на 1,2 млн руб.
Апрель: Собственником ООО «Промавтосервис» становится Трошков А.Л.
Май: ООО «Промавтосервис» переезжает в ТРЦ «Фан-Фан»
Сентябрь: Получено ГПЗУ, согласована экспертиза
Декабрь: Получено разрешение на строительство
2018 год:
Сентябрь: Ввод в эксплуатацию автопарковки, регистрация права собственности
Декабрь: Решение суда о предоставлении земельного участка в собственность ООО «Промавтосервис»
2019 год:
Март: В число собственников вошли Гараев Р.И. и Захаров Д.Д.
Июнь: Судьба участка рассмотрена на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования
21 июня 2019 года комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «город Екатеринбург» предложила изменить вид разрешенного использования земельного участка на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова с нынешнего Ц-2 на ТОП-2 (участки, предназначенные для размещения объектов транспортной инфраструктуры). Теперь это предложение должно пройти общественные слушания и быть одобрено думой. Так или иначе, эта инициатива может стать началом большого пути по возвращению участка городу.
В свете этого решения УрБК решил напомнить, как участок площадью почти 7 тыс. кв. метров ушел в частные руки. Строительство первой ветки Екатеринбургского метрополитена официально завершилось в 2012 году. Тогда была введена в эксплуатацию самая южная станция — Ботаническая. Всего на первой ветке станций оказалось девять, при том что первоначальный проект предусматривал на одну больше. Десятая станция, «Бажовская», должна была располагаться на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова. При этом все предварительные работы по ее созданию были завершены: под землей и сейчас существует фойе и зал станции. Но окончательная отделка и выходы из нее сделаны не были. На них тогда не нашлось средств. Завершение было отложено на будущее.
«Несколько лет назад было принято решение, что мы пока ее строим только лишь внутри, то есть под землей. Станция в основном построена, даже свод у нее есть. Но пока по выходам просто денег не хватало. Выходы будут, когда будет третья очередь метро. Тогда эта станция будет большим разгрузочным узлом, то есть здесь будут пересадки и так далее», — пояснял в 2012 году позицию администрации города глава Екатеринбурга Евгений Порунов.
Участок земли с кадастровым номером 66:41:040105 на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова, предназначенный для завершения строительства, и на котором должен был разместиться наземный вестибюль «Бажовской», был огорожен забором. В течение ряда лет все работы на нем были заморожены. При этом участок находился в муниципальной собственности и относился к землям транспортной инфраструктуры. Это давало возможность в любой момент возобновить строительство станции.
Фрагмент скриншота публичной кадастровой карты России
Ситуация начала меняться в 2014 году. Видимо, именно тогда действовавшая в то время администрация города приняла решение «Бажовскую» не запускать. Иначе все последующие пертурбации земельного участка объяснить практически невозможно.
В сентябре 2014 года глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление № 2830, по которому вид разрешенного использования участка был изменен. Согласно документу, для площадки в 6 тыс. 966 кв. метров был утвержден новый вид разрешенного использования — «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, наземные многоуровневые с объектами обслуживания автотранспорта». Назначением участка должно было стать размещение автостоянки на 280 машиномест.
Чуть раньше, в феврале 2014 года в Екатеринбурге было зарегистрировано ООО «Промавтосервис». Одним из учредителей этой организации стал 26-летний депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Вечкензин, избранный по спискам ЛДПР. Депутат считался близким к администрации города. Возможно, именно поэтому в марте 2015 года ООО «Промавтосервис» заключает с администрацией Екатеринбурга договор бессрочной аренды земельного участка.
Ответить на вопросы о своем участии в процессе депутат Вечкензин (который переизбрался в городскую думу Екатеринбурга на второй срок, теперь уже от «Справедливой России») не смог. Впрочем, его участие в процессе изъятия из городской собственности участка для строительства «Бажовской» закончилось в том же 2015 году: депутат вышел из числа учредителей ООО «Промавтосервис». Контроль над предприятием получают Ю.В. Фетисова и Н.А. Шишкина.
В том же 2015 году в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск со стороны администрации Екатеринбурга к ООО «Промавтосервис» по взысканию 125 тыс. руб. задолженности по арендной плате за тот самый участок площадью почти 7 тыс. кв. метров. Суд обязал эту сумму взыскать.
При этом никаких строительных работ в период с 2014 по 2017 год на участке не велось. Он продолжал оставаться пустырем, окруженным забором. У наблюдателей создается впечатление, что все это время собственники компании искали инвестора или покупателя на привлекательный участок. Пока его не было, земля фактически находилась «на передержке». Но в это же время ООО «Промавтосервис» заключает контракт на 1,2 млн руб. с «Облкоммунэнерго».
В апреле 2017 года у ООО «Промавтосервис» в очередной раз меняются учредители. Собственником компании становится А.Л. Трошков. Адрес компании изменяется на ул. Ясная, 2, где находится ТРЦ «Фан-Фан». Со временем в число учредителей входит еще несколько человек, в том числе Р.И. Гараев, входящий в структуру «Фан-Фана».
Одновременно участок начинает вводиться в рабочий оборот. ООО «Промавтосервис» заказывает строительный проект, в соответствии с которым на парковке появляется еще и двухэтажное здание сервисного центра и магазина. В 2017 году проект проходит экспертизу в ООО «Уральское управление строительной экспертизы», тут же получает разрешение на строительство от правительства Свердловской области.
В сентябре 2018 года строительные работы были формально завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В том же месяце зарегистрировано право собственности на объект. Практически одновременно ООО «Промавтосервис» подает заявление в Арбитражный суд Свердловской области об отчуждении у администрации города участка земли площадью почти 7 тыс. кв. метров. 26 декабря 2018 года суд принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность ООО «Промавтосервис».
Таким образом, за пять лет участок с кадастровым номером 66:41:040105 проделал непростой путь от муниципальной земли, зарезервированной для строительства выхода из метро, до частной автостоянки. В будущем его судьба может оказаться еще более интересной.
Останутся ли 7 тыс. кв. метров в центре Екатеринбурга парковкой? Исключать этого нельзя. Но столь же вероятно, что они могут быть использованы и иным образом. Зона Ц-2, к которой они сейчас формально принадлежат, допускает строительство торговых центров, административных заданий, а также жилых домов высотой до 16 этажей. Может ли в ближайшем будущем здесь появиться очередной объект «точечной застройки»? Исключать этого нельзя.
В то же время в администрации уральской столицы и у депутатов существует понимание того, что городу эта земля нужна. И дело не только в том, что нынешний перегон от Геологической до Чкаловской несоразмерно велик. Согласно планам развития екатеринбургского метрополитена, «Бажовская» должна будет стать базовой пересадочной станцией с существующей первой линии метрополитена на перспективную третью линию, от Волгоградской до Калиновской. Без нее строительство третьей линии вообще окажется под вопросом.
И администрация предпринимает шаги к возвращению участка. Об этом свидетельствует и решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «город Екатеринбург», предложившей перевести землю из нынешней категории Ц-2 в ТОП-2 (участки, предназначенные для размещения объектов транспортной инфраструктуры). Само по себе это решение — первый шаг большого пути по возвращению земли в собственность города. И если он будет пройден до конца, в Екатеринбурге наконец откроется станция «Бажовская».
Краткая история участка для строительства «Бажовской»
2012 год:
Завершено строительство первой очереди Екатеринбургского метро, «Бажовская» законсервирована
2014 год:
Февраль: Учреждено ООО «Промавтосервис», соучредитель — депутат Михаил Вечкензин
Сентябрь: Александр Якоб подписывает постановление об изменении вида разрешенного использования участка на автостоянку.
2015 год:
Март: Заключен бессрочный договор аренды участка ООО«Промавтосервис»
Август: Михаил Вечкензин выходит из числа учредителей ООО «Промавтосервис», учредителями становятся Фетисова Ю.В. и Шишкина Н.А.
2017 год:
Март: Контракт с «Облкоммунэнерго» на 1,2 млн руб.
Апрель: Собственником ООО «Промавтосервис» становится Трошков А.Л.
Май: ООО «Промавтосервис» переезжает в ТРЦ «Фан-Фан»
Сентябрь: Получено ГПЗУ, согласована экспертиза
Декабрь: Получено разрешение на строительство
2018 год:
Сентябрь: Ввод в эксплуатацию автопарковки, регистрация права собственности
Декабрь: Решение суда о предоставлении земельного участка в собственность ООО «Промавтосервис»
2019 год:
Март: В число собственников вошли Гараев Р.И. и Захаров Д.Д.
Июнь: Судьба участка рассмотрена на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования
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