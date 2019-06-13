Управленцы оставили Екатеринбург без «Бажовской»

Фрагмент скриншота публичной кадастровой карты России

Фрагмент скриншота публичной кадастровой карты России

Развитие метрополитена Екатеринбурга годами декларировалось властями всех уровней как решение одной из приоритетных задач, напрямую завязанных с продвижением амбициозных заявок вроде международной выставки ЭКСПО и других статусных проектов. При этом чиновники всегда указывали: строительство «подземки» напрямую зависит от финансирования. Но выясняется, что деньги — не единственный фактор, почему «вторая ветка» метрополитена остается мечтой. Примером служат обстоятельства, по которым в городе не построили запроектированную станцию «Бажовская». Выделенный под нее участок в результате согласованных решений сначала сдали в аренду, а потом отдали в собственность организации с другим целевым назначением. И теперь вместо станции там построят многоэтажное жилье.В конце декабря 2011 года на сайте Екатеринбургской гордумы появился примечательный пресс-релиз. В нем говорилось, что «ввод станции метро «Бажовская» (в том числе и организация выходов из метро) на перекрестке ул. 8 Марта и ул. Большакова отложен на неопределенное время». Городские власти обосновывали решение тем, что якобы это связано с необходимостью строительства станции метро «Ботаническая» и формирования крупного пересадочного узла в районе этой станции для улучшения транспортного обслуживания населения города в соответствии с постановлением главы города Екатеринбурга от 27.03.2003 № 196 и Генпланом мегаполиса.В следующем году говорилось, что несуществующая ныне «Бажовская» почти готова, но денег на организацию выходов на поверхность в районе улиц 8 Марта — Большакова нет. Соответственно, перспективы заявленного проекта неясны.В январе 2018 года там установили забор. Вскоре выяснилось, что на зарезервированном под станцию метро месте будут строить паркинг под автомобили. В свою очередь, в минстрое Свердловской области заявили, что землеотвод отношения к метро не имеет, а предназначен под подземный гараж с комплексом наземных площадей под обслуживание автомобилей.В реестре самого минстроя значится разрешение на строительство, выданное ООО «Промавтосервис» для возведения на участке Большакова — 8 Марта здания подземной автостоянки с наземными помещениями выставки автоаксессуаров. Документ за номером RU 66302000-944-2017 датирован 27 декабря 2017 года.Осенью 2016 года глава администрации города Александр Якоб своим постановлением внес изменения в программу развития Екатеринбургского метрополитена на 2014-2018 годы. Прежние планы отсрочили до 2020 года. Официальная причина: отсутствие денег. Но в случае с «Бажовской» она оказалась иной. Выясняется, что предыдущая команда городских руководителей по каким-то причинам отказалась от строительства станции в пользу другого проекта.В настоящее время на публичной кадастровой карте России в целевом назначении землеотвода с кадастровым номером 66:41:0401052:161 площадью 6 тыс. 966 квадратных метров значится: «многоэтажная жилая застройка (высота до 100 метров), обслуживание автотранспорта». Это значит, что наряду с автопарковкой (так сегодня на муниципальных картах обозначено место 8 Марта — Большакова) может появиться высотная застройка.Очевидно, что изменение назначения земельного участка с одной категории на другую не могло произойти без согласованных действий сразу нескольких структур. Вероятнее всего, администрации Екатеринбурга, минстроя Свердловской области, генерального проектировщика метрополитена ОАО «Уралгипротранс», ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен», департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, экспертных организаций и нынешнего владельца территории ООО «Промавтосервис». Похоже также, что в схеме были задействованы должностные лица разных структур.На сайте раскрытия информации значится, что уставный капитал ООО «Промавтосервис» составляет 10 тыс. рублей. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями «Промавтосервиса» являются три физлица, два из которых стали ими лишь в марте 2019 года. Эти изменения по времени примерно совпали с принятыми судебными решениями, в результате которых администрация Екатеринбурга перестала претендовать на участок земли в районе улиц 8 Марта — Большакова.Добавим, что с 2015 года в отношении «Промавтосервиса» проводилось не менее пяти внеплановых проверок, в ходе которых выявили восемь нарушений. Одну из проверок с 13 августа по 7 сентября 2018 года проводил департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Ее целью являлось выявление соответствия выполнения работ и применяемых стройматериалов при возведении подземной автостоянки на 8 Марта — Большакова. Нарушений в тот раз не нашли.В июле 2018 года на том же объекте департамент нашел у «Промавтосервиса» семь нарушений, которые не соответствовали строительным нормам и правилам, правилам безопасности и госстандартам. По другим проверкам результаты неизвестны.Все выглядит так, что публичные заявления муниципальных и региональных властей о строительстве екатеринбургского метро, их стремление получить под проектирование веток и станций федеральное и областное финансирование на словах и на деле расходятся в результате кулуарных договоренностей и решений.Постановление от 23 сентября 2014 года № 2830 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на пересечении улиц Большакова — 8 Марта для размещения автостоянки на 280 машиномест было подписано главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом. Из него следует, что схему утверждал департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга, а правообладатель — «Промавтосервис» — согласовал эскизный проект благоустройства автостоянки с Главархитектурой и комитетом благоустройства горадминистрации.Вместе с тем зимой уже этого года в арбитражном суде нынешняя администрация Екатеринбурга пыталась вернуть выданный в бессрочную аренду «Промавтосервису» участок. Организация просила отдать ей землю за плату, но в октябре 2018 года в письме (исх. № 0138/01-17/002/5571) чиновники отказали на основании пункта 19 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ. Мотивировали это тем, что предоставление участка на заявленном виде прав не допускается. Однако 19 декабря 2018 года горадминистрация проиграла застройщику процесс.«Суд полагает, что требование заявителя о признании незаконным отказа администрации города Екатеринбурга в предоставлении ООО «Промавтосервис» в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 66:41:0401052:161 является обоснованным и подлежит удовлетворению», — говорится в резолютивной части решения арбитражного суда.Тем же решением суд обязал администрацию Екатеринбурга принять решение о предоставлении испрашиваемого земельного участка в собственность, подготовить проект договора купли-продажи и направить его в адрес ООО «Промавтосервис».В результате организация стала полноправным владельцем территории, расширив перечень ее назначения. Теперь она предназначена под общественное и деловое управление, магазины, банковскую и страховую деятельность, общепит, многоэтажную и среднеэтажную жилую застройку, бытовое и социальное обслуживание, объекты торговли (общей площадью до 30 тыс. кв. м.), гостиничное обслуживание (кроме апартаментов), развлечения, обслуживание автотранспорта, выставочно-ярмарочную деятельность.Возникает вопрос, как заявленную для метро землю могли отдать на другие цели? И не является ли это свидетельством удачно проведенной кем-то возможной коррупционной схемы?УрБК будет следить за развитием событий.