Родион Попков: В российских городах появится карта для людей с ограниченной мобильностью

— Есть люди с ограниченной мобильностью, для которых фактор доступности того или иного объекта — музея, ресторана, гостиницы, сервисного центра — важнее оценок TripAdvisor, количества звезд в гостинице или рейтинг на Booking. У них возникает много вопросов. Можно ли проехать в то или иное место с детской коляской? Удобно ли там людям старшего возраста? Оборудовано ли место для людей на креслах-колясках? На эти вопросы дает ответ карта доступности ProAbility.me.Сервис планируется достаточно функциональным. Семьи с маленькими детьми смогут найти места, где есть пеленальный стол, детский уголок, а также помещения, куда удобно прийти с коляской. У людей в возрасте другие критерии. Для них важна безопасность, вежливый персонал и скидки в получении услуг. Карта позволит отмечать и находить такие места. Также в новом сервисе будет три слоя для людей с разными типами инвалидности: с нарушениями мобильности, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха. Каждый слой позволяет делиться отметками о доступности мест с учетом типа инвалидности.— Мы изучили западный опыт доступного туризма и увидели, что это большой рынок. В Европе люди с ограниченной мобильностью очень много путешествуют. Только люди с инвалидностью в Евросоюзе тратят 200 млн евро в год на путешествия, и городам интересно привлечь этих клиентов. Туристы в возрасте являются вообще самыми богатыми туристами в Европе, и им интересно ездить везде, где есть удобная и доступная инфраструктура. Чтобы раскрыть свой потенциал, в первую очередь — туристический, города спонсируют создание карт доступности. Самый популярный проект в Европе — WheelMap.org, карту доступности Берлина используют 55 тыс. пользователей каждый месяц.— Лаборатория названа в честь профессора Стивена Хокинга.В предисловии к докладу Всемирной организации здравоохранения о людях с инвалидностью в 2011 году он сказал: «У нас есть моральный долг устранить препятствия для участия в социуме людей с ограниченными возможностями и инвестировать достаточное финансирование и опыт, чтобы разблокировать их огромный потенциал… Надеюсь, этот век станет поворотным моментом для включения людей с ограниченными возможностями в жизни их обществ».Команду Лаборатории вдохновили слова профессора, и мы создаем решения, которые помогают городам, бизнесу и всем в сообществе, кому мешают барьеры доступности, сделать шаг навстречу друг другу.— Существуют физические, информационные и коммуникационные барьеры. К первому типу относятся отсутствующие или неправильно спроектированные пандусы, отсутствие парковок для людей с инвалидностью, узкие входные группы в туристические места. Также люди с ограниченной мобильностью часто испытывают трудности с получением дополнительной информации при планировании своих маршрутов. Слабовидящим нужны гиды с навыком тифлосурдоперевода. Слабослышащим — гиды, обученные жестовому языку. Маломобильным гражданам — информация о маршрутах, адаптированных для самостоятельного прохождения на кресле-коляске. Родителям с детьми нужны сведения о местах, где безопасно и удобно провести время.Доступность бизнеса не ограничивается установкой пандуса на входе.Пандус нужен только 5% людей с инвалидностью, использующих кресла-коляски, и родителям с детьми в колясках. Создание доступной среды в бизнесе — это комплексный подход, учитывающий индивидуальность широкой категории людей, где конечной точкой выступает не вход в офис, а момент получения услуги.— Карта доступности «Жить Вместе» от Минтруда России реализует контроль исполнения государственной программы «Доступная среда» и отслеживает паспортизацию объектов социальной инфраструктуры (ОСИ). Туристическая карта доступности ProAbility.me ориентирована на наполнение туристическими объектами, содержит мобильное приложение и переведена на иностранные языки.— С одной стороны, это города, которые соревнуются за туристов, с другой стороны, это сами люди, заинтересованные в развитии доступной среды.— Старт проекта проинвестирован двумя инвестиционными фондами. По соглашению я не имею права раскрывать сведения о них. В настоящее время мы создали продукт и ищем инвесторов для развития следующего этапа. Монетизация сервиса идет за счет бюджетов «умных городов» на поддержку сервиса, который мы запускаем в городе.— В настоящее время запуск проекта прорабатывается в двух городах — Нижнем Новгороде и Батуми, и в обоих мы планируем привлекать волонтеров к оценке доступности услуг туристических мест, гостиниц и ресторанов. Уже сейчас любой человек может зайти на сайт или скачать мобильное приложение и оценить известные ему объекты. Однако усилиями одних волонтеров оценить достаточное количество мест представляется невозможным. В каждом городе мы проведем обучение сотрудников администрации, чтобы создать постоянно действующую группу, кто мониторил бы доступность объектов на постоянной основе.— Моя задача — сделать проект международным, чтобы развитие туризма происходило во всех странах и во всех возможных городах. Это соотносится с целями устойчивого развития ООН. У нас отличные условия для городов, кто готов развивать доступный туризм. Мы делаем пилотный проект всего за 2 месяца бесплатно для города. В ходе проекта мы создаем раздел на сайте города, где собираем контакты всех туристических организаций и гидов, кто делает туры для людей с ограниченной мобильностью. А также размещаем ссылку на карту доступности и материалы для волонтеров, чтобы обеспечить первичную оценку объектов. В ближайших планах — еще несколько городов России, а также первый город в странах Евросоюза.— Я родился и вырос в Екатеринбурге, люблю этот город и считаю, что он достоин стать одним из пионеров в освоении сервисов по доступности туристических объектов. Екатеринбургу есть что показать гостям города, как зарубежным, так и внутренним. Уверен, что наш сервис будет здесь востребованным.