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Агентство Moody’s отозвало рейтинги банка «Русский стандарт»
10 июль 2019 (11:48)
УрБК, Москва, 10.07.2019. Международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги банка «Русский стандарт», говорится на сайте агентства.
«Moody’s решило отозвать рейтинги по собственным деловым причинам», — говорится в сообщении.
На момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги кредитной организации имели позитивный прогноз.
«Moody’s решило отозвать рейтинги по собственным деловым причинам», — говорится в сообщении.
На момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги кредитной организации имели позитивный прогноз.
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