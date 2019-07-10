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Агентство Moody’s отозвало рейтинги банка «Русский стандарт»

10 июль 2019 (11:48)

УрБК, Москва, 10.07.2019. Международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги банка «Русский стандарт», говорится на сайте агентства.

«Moody’s решило отозвать рейтинги по собственным деловым причинам», — говорится в сообщении.

На момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги кредитной организации имели позитивный прогноз.

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