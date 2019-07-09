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Внешнеторговый оборот РФ в январе-мае сократился на 1,9%
9 июль 2019 (09:55)
УрБК, Москва, 09.07.2019. Внешнеторговый оборот России в январе-мае текущего года составил 268,1 млрд долл. США, что на 1,9% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
Экспорт России в тот же период составил 173,6 млрд долл. США и по сравнению с январем-маем 2018 года сократился на 2,1%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,8%, на страны СНГ — 12,2%.
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-мае 2019 года снизилось на 2,3 млрд долл. США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 79,1 млрд долл. США.
Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 65,3%.
Импорт России составил 94,5 млрд долл. США и по сравнению с январем-маем 2018 года сократился на 1,5%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,8%, на страны СНГ — 11,2%.
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 45,8%.
Экспорт России в тот же период составил 173,6 млрд долл. США и по сравнению с январем-маем 2018 года сократился на 2,1%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,8%, на страны СНГ — 12,2%.
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-мае 2019 года снизилось на 2,3 млрд долл. США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 79,1 млрд долл. США.
Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 65,3%.
Импорт России составил 94,5 млрд долл. США и по сравнению с январем-маем 2018 года сократился на 1,5%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,8%, на страны СНГ — 11,2%.
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 45,8%.
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