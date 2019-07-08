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У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль BMW X6 за неуплату налогов

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. В Екатеринбурге судебный пристав арестовал автомобиль BMW X6, владелец которого имел задолженность по налогам, сообщает пресс-служба управления ФНС по Свердловской области.



«Представители налоговой службы неоднократно высылали уведомления в адрес налогоплательщика, которые игнорировались, поэтому на месте судебным приставом-исполнителем Чкаловского районного отдела был составлен акт описи-ареста автомашины должника», — говорится в сообщении.



После этого владелец автомобиля погасил задолженность в сумме 147 тыс. руб.



Отмечается, что с начала 2019 года более 5 тыс. человек не смогли выехать из Свердловской области за границу из-за задолженности по имущественным налогам на сумму более 30 тыс. руб.

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