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Аркадий Чернецкий: Проведение Универсиады должно привлечь инвестиции в Екатеринбург
3 июль 2019 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Член Совета Федерации и бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий считает, что проведение Универсиады-2023 укрепит международный имидж уральской столицы.
«Проведение Универсиады должно обеспечивать раскрутку города, обеспечивать привлечение инвестиций, создание соответствующей среды. В стратегическом плане, который проектировали 15 лет назад, записано, что Екатеринбург должен приобрести черты мирового города. Эта стратегия и реализуется поэтапно», — приводит слова сенатора официальный сайт города.
По его мнению, благодаря Универсиаде Екатеринбург приобретет не только новые спортобъекты. В городе, как отметил А. Чернецкий, появится также современный студенческий кампус, основанный на базе «Олимпийской деревни».
«Инфраструктура гостеприимства тоже будет развиваться. Огромное количество гостей, которые знают, как обеспечивается прием туристов в главных мировых туристических центрах, заставит нас действовать в этом направлении. Услуги индустрии гостеприимства будут на самом высоком уровне», — сказал Аркадий Чернецкий.
На заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU), которое состоялось во вторник, 2 июля, Екатеринбург был выбран городом, где пройдет Универсиада в 2023 году.
«Проведение Универсиады должно обеспечивать раскрутку города, обеспечивать привлечение инвестиций, создание соответствующей среды. В стратегическом плане, который проектировали 15 лет назад, записано, что Екатеринбург должен приобрести черты мирового города. Эта стратегия и реализуется поэтапно», — приводит слова сенатора официальный сайт города.
По его мнению, благодаря Универсиаде Екатеринбург приобретет не только новые спортобъекты. В городе, как отметил А. Чернецкий, появится также современный студенческий кампус, основанный на базе «Олимпийской деревни».
«Инфраструктура гостеприимства тоже будет развиваться. Огромное количество гостей, которые знают, как обеспечивается прием туристов в главных мировых туристических центрах, заставит нас действовать в этом направлении. Услуги индустрии гостеприимства будут на самом высоком уровне», — сказал Аркадий Чернецкий.
На заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU), которое состоялось во вторник, 2 июля, Екатеринбург был выбран городом, где пройдет Универсиада в 2023 году.
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