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Администрация Екатеринбурга распланировала расходы бюджета на благоустройство города
3 июль 2019 (16:23)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. В Екатеринбурге внесли изменения в муниципальную программу по улучшению благоустройства города на 2017 – 2020 годы. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Александр Высокинский, сообщается на официальном портале города.
Отмечается, что в основном изменения связаны с отражением в бюджете города межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. В 2019 году общее финансирование по программе составило 5 млрд 924 млн 967 тыс. руб. Из них средства бюджета города — 4 млрд 509 млн 467 тыс. руб., Свердловской области — 510 млн 500 тыс. руб., федерального бюджета — 905 млн руб. Кроме того, откорректированы физические объемы и показатели эффективности в соответствии с объемами финансирования на 2019 год и плановый период 2020 года.
«Актуализация программы позволит рационально использовать бюджетные средства, запланированные на реализацию мероприятий по благоустройству территории города», — говорится в сообщении.
Ранее, 21 июня, депутаты городской думы приняли поправки в бюджет Екатеринбурга, в том числе по расходам на благоустройство.
Отмечается, что в основном изменения связаны с отражением в бюджете города межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. В 2019 году общее финансирование по программе составило 5 млрд 924 млн 967 тыс. руб. Из них средства бюджета города — 4 млрд 509 млн 467 тыс. руб., Свердловской области — 510 млн 500 тыс. руб., федерального бюджета — 905 млн руб. Кроме того, откорректированы физические объемы и показатели эффективности в соответствии с объемами финансирования на 2019 год и плановый период 2020 года.
«Актуализация программы позволит рационально использовать бюджетные средства, запланированные на реализацию мероприятий по благоустройству территории города», — говорится в сообщении.
Ранее, 21 июня, депутаты городской думы приняли поправки в бюджет Екатеринбурга, в том числе по расходам на благоустройство.
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