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В Свердловской области уничтожили более 2 тонн запрещенной к ввозу в Россию животноводческой и растительной продукции

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге за неделю, с 24 по 28 мая, Свердловское Управление Россельхознадзора совместно с областными УФСБ РФ и ГУ МВД выявили более 2 т незаконно ввезенных на территорию России кабачков, персиков, абрикосов, яблок, орехов и мяса.



«В складских помещениях обнаружено 120 кг кабачков, 80 кг персиков, 340 кг абрикосов, 740 кг яблок и 230 кг орехов. Продукция находилось в обороте без документов, подтверждающих происхождение и фитосанитарную безопасность, без маркировки и деклараций о соответствии. Изъятый товар уничтожен на полигоне бытовых отходов методом денатурирования», — говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



Также были выявлены торговые точки, осуществляющие незаконное хранение и реализацию мяса с нарушением ветеринарного законодательства — животноводческая продукция обезличена, без клейм, без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и оформления ветеринарных свидетельств, с признаками порчи и неприятным запахом.



«Граждане, осуществляющие торговлю животноводческой продукцией, не смогли подтвердить ее происхождение, и мясо в количестве 737 кг было также изъято и уничтожено», — отметили в ведомстве.

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